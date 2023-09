Μητσοτάκης: Το «ευχαριστώ» στην Ελβετία για την βοήθεια που έστειλε για την κακοκαιρία Daniel

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του, ευχαρίστησε την Ελβετία για την βοήθεια που έστειλε στην Ελλάδα, ύστερα από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel.

Ο πρωθυπουργός έγραψε στο Twitter:

I want to express my gratitude to Switzerland and the Swiss firefighting teams that operated in Greece. Not only did they help us tackle the wildfires, they also assisted us in the search and rescue efforts in the flooded areas. Switzerland, we thank you! 🇨🇭🇬🇷@alain_berset

