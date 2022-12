Μητσοτάκης: Η επίσκεψη στην Χειμάρρα, την Λειβαδιά και την Δερβιτσάνη θα γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται

Υπόσχεση ότι η επίσκεψή του στην Χειμάρρα, την Λειβαδιά και την Δερβιτσάνη θα γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στο Instagram. Η συγκεκριμένη επίσκεψη ακυρώθηκε, καθώς λόγω κακών καιρικών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η πτήση ελικοπτέρου.

«Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Η επίσκεψη στην Χειμάρρα, την Λειβαδιά και την Δερβιτσάνη θα γίνει όσο πιο άμεσα γίνεται!», γράφει ο πρωθυπουργός στη λεζάντα ενός βίντεο με τον ίδιο και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, που δημοσίευσε στα social media.

«Δυστυχώς ο πιλότος μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί ότι μάλλον ο καιρός θα είναι κακός αύριο και δεν μπορούμε να πετάξουμε. Όμως σας υπό υπόσχομαι ότι θα έρθουμε οπωσδήποτε και πριν το τέλος του έτους να σας επισκεφθούμε. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές και να είμαστε μαζί σας και ελπίζω να μας συνοδεύσει και ο πρωθυπουργός», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Συνοδεύσει i don’t know but i am coming», απάντησε χαριτολογώντας ο Έντι Ράμα.