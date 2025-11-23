ΜΕΕΔ και 865 ΤΕΝΕΦ: Οι άοκνοι «αόρατοι» στυλοβάτες των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ) και το 865 Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ) αποτελούν τους ακούραστους στυλοβάτες των Ενόπλων Δυνάμεων, που ενεργούν αθόρυβα, παρέχοντας όμως κρίσιμο έργο εν καιρώ ειρήνης αλλά και κρίσεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31η ΜΕΕΔ) έχει ως αποστολή την άρτια οργάνωση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό και την αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που της έχουν διατεθεί, προκειμένου να εκτελεί Έρευνα – Διάσωση (Search & Rescue – SAR) και Έρευνα – Διάσωση κατά τη Μάχη (Combat Search & Rescue – CSAR), σύμφωνα με τα υφιστάμενα επιχειρησιακά σχέδια και το επιχειρησιακό δόγμα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ιδρύθηκε το 1998 ως Σμήνος Έρευνας – Διάσωσης Ειδικών Αποστολών (ΣΕΔΕΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας και μετονομάστηκε σε 31η Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ) το 2001. Το 2008 πήρε τη σημερινή της ονομασία, 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ). Το 2010 δημιουργήθηκε το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Διασωστών Μάχης (ΣΒΕΔΜΑ).

Από τον Ιούνιο του 2019, η Μοίρα υπάγεται διοικητικά στην 112 Πτέρυγα Μάχης. Ενεργεί σε αγαστή συνεργασία με την 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών, που διαθέτει τα μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 και C-27J Spartan, καθώς και τα ελικόπτερα Super Puma.

Εν καιρώ ειρήνης συμμετέχει σε πληθώρα αποστολών μεταφοράς ασθενών από τη νησιωτική χώρα, ανθρωπιστικών αποστολών, πυρόσβεσης ή μεταφοράς προσωπικού και οχημάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Στην Ελευσίνα, επίσης, βρίσκεται και το 865 Τάγμα Εναέριου Εφοδιασμού (865 ΤΕΝΕΦ), μια εξειδικευμένη μονάδα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που αποτελεί κομβικό σημείο στην εφοδιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Ανήκει στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ) των «Σκιών του Αιγαίου» – της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, καθώς και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Ο κύριος ρόλος του 865 ΤΕΝΕΦ είναι ο εναέριος εφοδιασμός των μάχιμων τμημάτων, ιδίως σε επιχειρήσεις όπου η οδική ή θαλάσσια πρόσβαση είναι αδύνατη ή επικίνδυνη. Τα στελέχη του ονομάζονται «Ρίπτες», εκπαιδεύονται σε σύγχρονες τακτικές, άλματα με αλεξίπτωτο και φορούν πράσινο μπερέ.

Παίζει κομβικό ρόλο στη διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της επιχειρησιακής συνέχειας, υποστηρίζοντας τόσο τον Στρατό Ξηράς όσο και την Πολεμική Αεροπορία (π.χ. σε συνεργασία με τη 356 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών – 356 ΜΤΜ).

Ουσιαστικά, το 865 ΤΕΝΕΦ εξασφαλίζει ότι οι δυνάμεις στο πεδίο, ειδικά οι Ειδικές Δυνάμεις, λαμβάνουν άμεσα και με ασφάλεια τα απαραίτητα υλικά για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης επισκέφθηκε τη ΜΕΕΔ και το ΤΕΝΕΦ, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, τον Διοικητή της ΔΕΠ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά, τον Διοικητή της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ), Υποστράτηγο Γεώργιο Καπράλο, και τον Επιτελάρχη της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), Υποπτέραρχο (Μ) Δημήτριο Φανάρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στη Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (ΜΕΕΔ), όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μοίρας, Επισμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Γουναρίδης, καθώς και στο 865 ΤΕΝΕΦ, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της Μονάδας, Αντισυνταγματάρχης (ΕΜ) Χρήστος Παππάς, ο Υφυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις επιχειρησιακές δυνατότητες, την αποστολή και τις τρέχουσες δραστηριότητες των Μονάδων.

Στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, να συνομιλήσει με το προσωπικό και να διαπιστώσει από κοντά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, εκπαίδευσης και ετοιμότητας των στελεχών.

Υπογράμμισε τη σημασία του έργου που επιτελείται και επεσήμανε τη συνεχή μέριμνα της πολιτικής ηγεσίας για την υποστήριξη και ενίσχυση των Μονάδων με μέσα, υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Τόνισε ότι η ΜΕΕΔ, με την εξειδικευμένη της αποστολή στην έρευνα και διάσωση σε ξηρά και θάλασσα, αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες επιχειρησιακές δομές, ενεργώντας καθημερινά με αυτοθυσία και αποτελεσματικότητα, εκεί όπου ο ανθρώπινος παράγοντας κάνει τη διαφορά, ενώ το 865 ΤΕΝΕΦ εξασφαλίζει τη συνεχή υποστήριξη των αεροπορικών επιχειρήσεων, διατηρώντας στο υψηλότερο επίπεδο την εφοδιαστική αλυσίδα που επιτρέπει στην Πολεμική Αεροπορία να επιχειρεί με ασφάλεια.