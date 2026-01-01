Με αναβρασμό στις Ένοπλες Δυνάμεις αρχίζει το 2026

Η τελευταία ημέρα του 2025 έκλεισε με ανακοίνωση – κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) προς όλους τους βουλευτές της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, στην οποία θα βρίσκεται και ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος. Πρόκειται για «ένα μεγάλο νομοθέτημα που θεμελιώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης, οικονομικών απολαβών για τα στελέχη μας», λέει ο Νίκος Δένδιας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δη οι υπαξιωματικοί βρίσκονται σε αναβρασμό με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο αλλάζει το βαθμολόγιο καθώς και τον τρόπο προαγωγής.

Αίσθηση προκαλεί η ημέρα που επέλεξε η ΠΟΜΕΝΣ – η Ομοσπονδία των 25.000 εν ενεργεία στρατιωτικών – μελών, με 50 Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σε όλη σχεδόν την Επικράτεια – να δημοσιεύσει πρόσκληση για συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει, έχοντας στο πάνελ τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, στο HOTEL AMALIA, την επόμενη Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και ώρα 09:30, καλώντας όλους τους βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Άμυνας, τα ΜΜΕ και λοιπούς θεσμικούς φορείς, με θέμα το βαθμολόγιο.

Διαβάζοντας την πρόσκληση που ακολουθεί, είναι σαφές πως τα “κάλαντα” της ΠΟΜΕΝΣ στον Υπουργό εκπέμπουν δυνατό μήνυμα δυσαρέσκειας, που σίγουρα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο.

«Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας στη σημερινή του μορφή, επιτίθεται ευθέως στη βαθμολογική σταδιοδρομία των εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Με ρυθμίσεις που ανατρέπουν θεμελιωμένα δικαιώματα και ακυρώνουν χρόνια προσφοράς, επιχειρείται η υποβάθμιση της υπηρεσιακής μας πορείας χωρίς διάλογο με τους θεσμικούς εκπροσώπους των εν ενεργεία στρατιωτικών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» του νέου νομοσχεδίου, που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στις 8 Ιανουαρίου, είναι η βαθμολογική εξέλιξη των υπαξιωματικών, η οποία, μετά την ψήφιση, θα έχει άμεση εφαρμογή.

Οι στρατιωτικοί ζητούν αυτό να γίνει από τους νεοεισερχόμενους του 2026 στις Σχολές, που θα αποφοιτήσουν το 2029, θέτοντας ζήτημα συνταγματικότητας.

«Η βαθμολογική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών δεν είναι προνόμιο ούτε χάρη – είναι δικαίωμα και δεν παραχωρείται χωρίς θεσμική ανάδειξη και σοβαρή διεκδίκηση, ακόμα και αν η δικαστική οδός δείχνει μονόδρομος…

Απέναντι σε ρυθμίσεις που μέχρι σήμερα γεννούν αδικία και διατάραξη της επαγγελματικής προοπτικής, η Ομοσπονδία μας, αναλαμβάνοντας την πρώτη θεσμική πρωτοβουλία της νέας χρονιάς πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, παίρνει ξεκάθαρα θέση», αναφέρει η ΠΟΜΕΝΣ στην ανακοίνωσή της.

Από τη μεριά του, ο Νίκος Δένδιας, με αφορμή το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, επανέλαβε τις γενναίες τομές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο στη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα «μεγάλο νομοθέτημα που θεμελιώνει ένα σύγχρονο πλαίσιο σταδιοδρομίας, εξέλιξης, οικονομικών απολαβών για τα στελέχη μας, αναβαθμίζει τις Στρατιωτικές Σχολές, εκσυγχρονίζει τη θητεία, εκσυγχρονίζει την εφεδρεία, στοχεύει σε ισχυρές και αποτελεσματικές Ένοπλες Δυνάμεις. Διότι, βέβαια, η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων είναι πρώτα τα στελέχη τους. Αυτός είναι ο πολλαπλασιαστής της ισχύος».