Κυριάκος Μητσοτάκης για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας: Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας

Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας, αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα στα αγγλικά ο πρωθυπουργός αναφέρει:

«Σημαντικό ορόσημο σήμερα, καθώς η S&P Global Ratings αναβαθμίζει την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα. Περήφανοι για την αναγνώριση όσων έχει πετύχει η χώρα μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα, μια πορεία που προσελκύει επενδύσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και επιτυγχάνει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς».

An important milestone today, as S&P Global Ratings upgrades Greece to investment grade. Proud of the recognition of what our country has achieved. We are determined to continue our reform agenda, a path that is attracting investment, creating jobs and achieving inclusive growth.

