Γεραπετρίτης: «Δεν ετέθη ούτε ακροθιγώς» το θέμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στη συνάντηση με Ρούμπιο

Η Ελλάδα στηρίζει απαρέγκλιτα την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο κατά του ΔΠΔ.

Όπως υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών το ζήτημα «δεν υπήρξε αντικείμενο συζήτησης» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και «δεν ετέθη ούτε ακροθιγώς», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα ότι «η Ελλάδα στηρίζει απαρέγκλιτα την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα του ΔΠΔ», παραπέμποντας στη σχετική κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με την οποία καλούνται οι ΗΠΑ να πάρουν πίσω τα «μέτρα» και τις «κυρώσεις» κατά του ΔΠΔ. Επιπλέον, ο υπουργός Εξωτερικών προανήγγειλε ότι σχετική αναφορά θα υπάρχει και στα Συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής, που ολοκληρώνεται σήμερα στις Βρυξέλλες.

«Το διεθνές δίκαιο ή εφαρμόζεται απόλυτα ή δεν είναι διεθνές δίκαιο»

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε παράλληλα ότι και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος εκφράζει συνεχώς την στήριξη της στη διεθνή δικαιοπραξία με βάση και το Καταστατικό της Ρώμης, τονίζοντας με νόημα ότι «το διεθνές δίκαιο ή εφαρμόζεται απόλυτα ή δεν είναι διεθνές δίκαιο», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από την πλευρά της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαιρέτισε την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών απέναντι στις δηλώσεις «τρομοκράτη» κατά του ΔΠΔ, όπως είπε χαρακτηριστικά.