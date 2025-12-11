Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Αποκαλυπτικός μέσα στη σιωπή του ο Ξυλούρης

  • «Αποκαλυπτικός μέσα από τη σιωπή του υπήρξε ο κ. Ξυλούρης», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του κτηνοτρόφου Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι ανήκει στη ΝΔ – «εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω» – και ότι έχει τεράστια περιουσία, αλλά ομολόγησε ότι δεν κατέθεσε «πόθεν έσχες» από το 2021.
  • Ο κ. Ξυλούρης επικαλέστηκε επανειλημμένα το δικαίωμα σιωπής για τις επισυνδέσεις της Εισαγγελίας, τις απειλές του, καθώς και για τις σχέσεις του με υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Αποκαλυπτικός μέσα από τη σιωπή του υπήρξε ο κ. Ξυλούρης», υποστήριξαν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση του κτηνοτρόφου Γιώργου Ξυλούρη -του επονομαζόμενου «Φραπέ»- στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είμαι και θα είμαι στη ΝΔ, έχω τεράστια περιουσία, έχω λογιστή αλλά δεν έκανα δήλωση «πόθεν έσχες», εγώ πήρα Porsche στο γιο μου, ο αδερφός μου Θανάσης εκμεταλλεύεται μαγαζιά σε κτήρια της ΚΣΟΣ που κατασχέθηκαν, ενώ εγώ ήμουν διαχειριστής, τον αδερφό μου Μανώλη τον πάντρεψε ο εκλιπών πρώην Πρωθυπουργός Κων/νος Μητσοτάκης.

Ειδικότερα, ο εξεταζόμενος από το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι στο κόμμα της ΝΔ ανήκει, επιβεβαιώνοντας ρητά ότι «εκεί γεννήθηκα, εκεί ανήκω και εκεί θα πεθάνω», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι τον αδερφό του Μανώλη Ξυλούρη, πάντρεψε ο εκλιπών πρώην Πρωθυπουργός και πατέρας του νυν Πρωθυπουργού, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε ότι δήλωσε πως θα έρθει στη Βουλή με ένα φορτηγό χαρτιά και θα γίνει χαμός.

Κατέθεσε ότι έχει και δικηγόρο και λογιστή, ότι έχει τεράστια περιουσία, ότι έχει μεγάλους τζίρους, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για την ακίνητη και κινητή περιουσία, όπως και για τις καταθέσεις του. Δήλωσε ότι δεν έχει κατασχεθεί από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος κανένα περιουσιακό του στοιχείο.

Ομολόγησε ότι δεν κατέθεσε πόθεν έσχες από το 2021, αν και έχει λογιστή, όπως και δικηγόρο, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του.

Επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής για τις επισυνδέσεις της Εισαγγελίας, χωρίς να αρνηθεί ότι συνομιλούσε με τον αδερφό του Μανώλη.

Αρνήθηκε ότι έχει όπλα, αλλά ερωτηθείς πώς απαντά στις απειλές του «ότι θα σκοτώσει αυτούς που δεν κάνουν αυτά που λέει», αρνήθηκε να απαντήσει, επικαλούμενος τη σιωπή».

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «για τις σχέσεις του με υπουργούς και υψηλά ιστάμενα στελέχη των υπουργείων και του ΟΠΕΚΕΠΕ που του έδιναν την άνεση να κάνει αλλαγές και αποδεσμεύσεις ΑΦΜ, να μιλά σε αργκό και να βρίζει , επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής αρνούμενος κάθε λεπτομέρεια».

