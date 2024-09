Επιχείρηση ΕΙΡΗΝΗ: Τουρκικό πλοίο αρνήθηκε έλεγχο από φρεγάτες της Ε.Ε. στη Λιβύη

Ενώ το εμπάργκο όπλων στη Λιβύη συνεχίζει να βρίσκεται εν ισχύ, με την πολιτική κρίση στη χώρα να βαθαίνει και την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ κυβέρνηση Τρίπολης και δυνάμεων του Στρατάρχη Χάφταρ να είναι προ των πυλών, η Τουρκία στέλνει πολεμικό υλικό στη χώρα, σπάζοντας το εμπάργκο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση IRINI (ΕΙΡΗΝΗ) για την διασφάλιση του εμπάργκο όπλων στην Λιβύη συνεχίζει να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με την Ελλάδα να συμμετέχει με την φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ, με το οργανικό της ελικόπτερο.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της επιχείρησης, «Η Τουρκία αρνήθηκε έλεγχο επί του “MV MATILDE A” από πλοία της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης IRINI ανοιχτά της Λιβύης, στο πλαίσιο του εμπάργκο όπλων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί όλα τα μέλη του ΟΗΕ να συμμορφώνονται με τους ελέγχους».

Yesterday, #Turkiye 🇹🇷 once again denied a flag state consent request from #IRINI🇪🇺 to inspect MV MATILDE A in accordance with #UNSCR 2292/2016 on the #ArmsEmbargo on #Libya 🇱🇾. @UN Security Council calls upon all UN🇺🇳 members to cooperate with inspections.@eu_eeas @EUCouncil

