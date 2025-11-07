Χρυσοχοΐδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ερευνώνται άλλα 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ

Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Tύπου που παραχώρησε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ανακοινώνοντας μέτρα για την οπλοκατοχή στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την έρευνα σε βάρος 52 φυσικών προσώπων που εισέπραξαν παράνομα πάνω από 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι «πριν από δύο μήνες είχα δεσμευτεί δημόσια να ερευνήσουμε και να δώσουμε όλους  τους ΑΦΜ που πήραν παράνομα ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα. Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία είναι και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι δικαιοσύνη να εντοπιστούν οι παραβάτες γιατί η ισονομία είναι προϋπόθεση για να εμπιστεύονται οι πολίτες την πολιτεία».

Υπενθυμίζοντας ότι «στις 31 Αυγούστου είχαμε ανακοινώσει 6354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό ότι «μέσα στον Οκτώβριο καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 33 εκατ. σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις».

«Στο πλαίσιο των ερευνών προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πόρων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαβιβαστούν στον εισαγγελέα» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

