AFP: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή

Για σύλληψη της Εύας Καϊλή στις Βρυξέλλες κάνει λόγο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AFP, «η βελγική αστυνομία συνέλαβε την Ελληνίδα σοσιαλίστρια ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, μία από τις αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες το βράδυ της Παρασκευής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην υπόθεση. Η σύλληψη, σε σχέση με μια έρευνα για διαφθορά που εμπλέκει την διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κατάρ, έπεται της σύλληψης άλλων τεσσάρων υπόπτων νωρίτερα σήμερα, είπε η ίδια πηγή».

Nωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε ερευνα στο σπίτι της Εύας Καϊλή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας «Le Soir», οι βελγικές αρχές συνέλεξαν στοιχεία και ηλεκτρονικές συσκευές από το σπίτι της ευρωβουλευτή και αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προσαχθεί ο σύζυγος της κ. Καϊλή για υπόθεση διαφθοράς που σχετίζεται με το Κατάρ. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι βελγικές αρχές ερευνούν την Εύα Καϊλή, τον σύζυγό της, και ακόμη δύο άτομα.

Λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι η Εύα Καϊλή διεγράφη από το ΠΑΣΟΚ. «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα των βελγικών αρχών για διαφθορά Ευρωπαίων αξιωματούχων, η Ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με απόφαση του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη» ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος.

«Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε έρευνες από αξιωματικούς του Κεντρικού Γραφείου Καταστολής της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα, που θεωρούνται ύποπτα, προσήχθησαν προκειμένου να εξεταστούν από τους ανακριτές με επικεφαλής τον ανακριτή, Michel Claise.

Μεταξύ αυτών, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής της Προοδευτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) Pier-Antonio Panzeri, καθώς και ο F. G., πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της κυρίας Εύας Καϊλή. Η τελευταία, 44 ετών, πρώην παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης και ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack. Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και οδηγήθηκε για ανάκριση. Οι πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από την ομοσπονδιακή εισαγγελία. Η Εύα Καϊλή είναι μία από τους 14 αντιπροέδρους του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου» ανέφερε το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα επισήμανε ότι ο μόνος τρόπος να συλληφθεί ένας βουλευτής που προστατεύεται από την ασυλία του είναι να τον πιάσουν επ’ αυτοφώρω.

Την 1η Νοεμβρίου, είχαν δημοσιευτεί στο Twitter φωτογραφίες από την συνάντηση της κ .Καϊλή με τον κ. Al Marri, Υπουργό Εργασίας του Κατάρ. «Η αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζει τη δέσμευση του Κατάρ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του σε θέματα εργασίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και εύχεται καλό τουρνουά», ανέφερε στο Twitter o πρεσβευτής της Ε.Ε. στο Κατάρ.

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1

— Cristian Tudor (@CristianTudorEU) November 1, 2022