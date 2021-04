Για το άνοιγμα της εστίασης μίλησε μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στον ΣΚΑΪ "μετά το Πάσχα πιστεύω θα μπορούμε να ανοίξουμε ένα η εξέλιξη της πανδημίας είναι ομαλή" και εκτίμησε ότι ίσως η εστίαση προηγηθεί λίγο του τουρισμού.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ωστόσο σαφές πως το άνοιγμα της εστίασης θα γίνει με τραπέζια στους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, είπε πως η πλατφόρμα για την επιδότηση στην εστίαση πιθανότατα να είναι έτοιμη έως τις 10 Μαΐου.

Σχετικά με το λιανεμπόριο δήλωσε πως υπάρχει ένας αγώνας δρόμου που κάνει η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε να ενταχθεί στη διαδικασία των self test. Στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί τις επόμενες μέρες είναι εφικτό ενδεχομένως την Δευτέρα να υπάρχει περαιτέρω άνοιγμα του κλάδου με τον περιορισμό του SMS των τριών ωρών και όλων των μέτρων προστασίας χωρίς click inside. «Αισιοδοξώ ότι ο Μάιος θα είναι ο μήνας επιστροφής στην κανονικότητα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός και υπογράμμισε πως η λογική λέει ότι όσο προχωράνε οι εμβολιασμοί και ο παράγοντας του καλού καιρού σε συνδυασμό με το «υπερόπλο των self test», όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος, θα βοηθήσουν την πτώση της πανδημίας. Ερωτηθείς για το αν θα επιτραπούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό το Πάσχα, σχολίασε πως η διαδικασία των self test ανεβάζει τις πιθανότητες να επιστρέψουμε στην παλιά μας ζωή.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ: