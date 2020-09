Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν τη Δευτέρα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Γεωργούλης και παραδέχθηκε πως είπε το «ναι» για την παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού στο Open δεχόμενος, μάλιστα, τηλεφώνημα on air από τον Νίκο Κοκλώνη.

Συγκεκριμένα, ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος εμφανίστηκε στο πλατό με πατερίτσες έπειτα από πρόσφατη περιπέτεια που είχε, αποκάλυψε πως θα αναλάβει την παρουσίαση του νέου τηλεπαιχνιδιού του OPEN με τίτλο «JOKER».

Μάλιστα, ο Αλέξης Γεωργούλης ξεκαθάρισε on air πως δεν υπάρχει καμία κόντρα με τον Κώστα Καραφώτη που ήταν κοντά ώστε να παρουσιάσει το συγκεκριμένο show, αλλά τελικά οι αρμοδιότητές του τον κράτησαν στο νέο Just The Two Of Us.

Δείτε το βίντεο: