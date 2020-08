Τον Παναγιώτη Τσακλόγου επέλεξε ο Πρωθυπουργός για τη θέση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιου για τα θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ο Πάνος Τσακλόγλου, ο οποίος ήταν μέλος της Επιτροπής Πισσαρίδη, θεωρείται η έκπληξη του μίνι ανασχηματισμού, αν και τις τελευταίες ημέρες αρκετοί ήταν εκείνοι που εκτιμούσαν ότι ήταν πιθανόν να ενταχθεί στο κυβερνητικό σχήμα. Ο καθηγητής Οικονομικών, είναι ακόμη ένα από τα στελέχη της ευρύτερης κεντροαριστεράς που αξιοποιείται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, συντηρώντας το άνοιγμα στον συγκεκριμένο χώρο.

Ο Πάνος Τσακλόγλου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ερευνητικός Εταίρος στο Institute for the Study of Labor (IZA, Bonn) και Hellenic Observatory (LSE, London). Η έρευνά του επικεντρώνεται σε ζητήματα οικονομικής ανισότητας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, οικονομικών αποδόσεων της εκπαίδευσης και αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ των οποίων και στα Quarterly Journal of Economics, Economic Journal, Journal of Development Economics, Journal of Policy Analysis and Management, Review of Income and Wealth, Economics of Education Review and Journal of European Social Policy) και συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει εργασίες του σε περίπου 200 συνέδρια και ημερίδες και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ερευνητικά και συμβουλευτικά προγράμματα. Είναι μέλος των εκδοτικών επιτροπών των περιοδικών Journal of Economic Inequality και Politica Economica - Journal of Economic Policy. Πρόεδρος (2012-2014) και μέλος (2002-2004 και 2009-2012) του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.