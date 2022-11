Going to WARk. Η φιλοσοφία της επιτυχίας!

09 Νοεμβρίου, 2022, 10:00

Το νέο Real podcast της Σεμίνας Διγενή παρουσιάζει ένα πολύτιμο βιβλίο, έναν ειλικρινή και αποτελεσματικό οδηγό επαγγελματικής επιτυχίας, που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον αναγνώστη, στην πιο επιτυχημένη εκδοχή του εαυτού του, στον επαγγελματικό χώρο.

Γράφτηκε από ένα επιτυχημένο υψηλόβαθμο στέλεχος μεγάλων επιχειρήσεων, το ΣΤΕΛΕΧΟΣ- Χ, που έχοντας διερευνήσει τη φιλοσοφία της επιτυχίας, επιχειρεί να μυήσει τον ενδιαφερόμενο, στα μυστικά και στις δοκιμασμένες μεθόδους που οδηγούν -με προβάδισμα- στην πραγματοποίηση των επαγγελματικών ονείρων και σχεδίων του. Πρόκειται για το best seller Going to WARk των εκδόσεων Φίλντισι.

Επιμέλεια: Χρίστος Αλεξάνδρου.

Ηχοληψία-Μοντάζ: Λιάνα Τζερεφού.

Tα Real Podcasts πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Elpedison.