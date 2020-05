ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΠΟΥΖΙΩΤΗ

Η ανερχόμενη και εξαιρετικά ταλαντούχα συνθέτις και τραγουδίστρια Κατερίνα Πολέμη θα γράψει μουσικές για την υποσχόμενη «Λυσιστράτη» που ετοιμάζει ο άξιος Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος για την Επίδαυρο. Μετά την πολυσυζητημένη αποχώρηση του Φοίβου Δεληβοριά απ’την δουλειά, ο σκηνοθέτης απευθύνθηκε στην ικανή Πολέμη και την «έκλεισε»για την φιλόδοξη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου μας.

Η Κατερίνα Πολέμη,που ανήκει σε εφοπλιστική οικογένεια-είναι κόρη του Σπύρου και ανηψιά του Αδαμάντιου Πολέμη-,αποφάσισε να μην ασχοληθεί με τις επιχειρήσεις, αλλά με την μουσική που λατρεύει κι ως τώρα έχει κερδίσει διάφορες και διαφορετικές «νίκες». Δισκογραφικά έχει «χτυπήσει» με τα δυνατά άλμπουμ«Spread the Music, not the Name»,αλλά και με την “Ευριδίκη”που “αγκάλιασε”την έξοχη μουσική που έγραψε για την ομότιτλη θεατρική δουλειά του Δημήτρη Τάρλοου. Έχει γράψει μουσική για τις παραστάσεις «Τρωικός Πόλεμος» και «Βlasted» καθώς και για την ταινία «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη όπου ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης μουσικής από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και έβγαλε τον τρίτο της δίσκο με το soundtrack της ταινίας.

Με μουσικές της έχει “ντύσει”και την “Μεγάλη Χίμαιρα” του Τάρλοου. Να σημειωθεί ότι έχει κάνει συναυλίες σε Ελλάδα, Βοστόνη, Βραζιλία, Νέα Υόρκη με τεράστια επιτυχία και τώρα ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στην Επίδαυρο με την κατά Παπασπηλιόπουλο “Λυσιστράτη”όπου παίζουν οι Βίκυ Σταυροπούλου,Νίκος Ψαρράς,Στεφανία Γουλιώτη,Βίκυ Βολιώτη κα. Καλοτάξιδη!