Ξεκίνησε γυρίσματα η Δήμητρα Παπαδοπούλου

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Στα τηλεοπτικά πλατό επέστρεψε η Δήμητρα Παπαδοπούλου για τη νέα κωμική σειρά της, με βάση τη Reallife.

Το νέο project βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με το Mega, με προοπτική να κάνει πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Σχεδόν 22 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή της στο «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς», η δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος βρίσκεται και πάλι στα στούντιο και μπροστά στην κάμερα έχοντας δίπλα της νέους συνεργάτες.

Τα γυρίσματα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Ντένη Ηλιάδη ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στα στούντιο Κάππα 2 στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τη Δ. Παπαδοπούλου, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν δύο ηθοποιοί με σημαντική πορεία στην κωμωδία, ο Θανάσης Αλευράς και η Χριστίνα Τσάφου.