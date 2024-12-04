Τηλεθέαση (3/12): Τα νούμερα για την prime time

Η «μάχη» για την πρώτη θέση στα νούμερα τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη την Τρίτη (3/12).
Στην prime time την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Grand Hotel», ενώ ακολούθησαν οι «Ράδιο Αρβύλα», «Ο Γιατρός II» και «Ο Τιμωρός». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκαν οι «Ράδιο Αρβύλα», με «Το σόι σου (Ε)» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Έχω παιδιά».
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:
- GRAND HOTEL 18,2%
- ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 15,3%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΙ 15,3%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 14,2%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,9%
- MAESTRO 12,4%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 12,3%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 12,1%
- SURVIVOR 8,5%
- ΦΑΡΜΑ 7,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 2,1%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,5%
LATE NIGHT:
- THE 2NIGHT SHOW 15,9%
- MONEY DROP 9,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 8,7%
- 17 ΚΛΩΣΤΕΣ (Ε) 7,6%
- MEGA STORIES 7,1%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΔΙΟΡΙΑ 7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 5,8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 3,9%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 2,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:
- ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 16,5%
- ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15,8%
- ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ 14,7%
- GRAND HOTEL 13,9%
- Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΙΙ 13,7%
- MAESTRO 13,4%
- Ο ΤΙΜΩΡΟΣ 12,9%
- VIΠ – ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ 11,2%
- ΦΑΡΜΑ 7,7%
- SURVIVOR 5%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ 2,2%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,7%
LATE NIGHT:
- THE 2NIGHT SHOW 13,4%
- MONEY DROP 9,8%
- 17 ΚΛΩΣΤΕΣ (Ε) 9,7%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΔΙΟΡΙΑ 7,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ 7,7%
- MEGA STORIES 6,9%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 4,8%
- ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4%
- ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – REAL DETECTIVE 1,8%