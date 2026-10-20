Τηλεθέαση (19/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης έδωσαν δυνατή μάχη τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου για την τηλεθέαση. Την πρωτιά τόσο στο γενικό κοινό με 19,2% όσο και στο δυναμικό κοινό με 23% κατέκτησε η σειρά «Το Σόι Σου». Στις υπόλοιπες κορυφαίες θέσεις βρέθηκαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», το «Ντέρτι» και το «GNTM».

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.
  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,2%, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 16,4% και το «Ντέρτι» με 15,9%.
  • Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,7% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,2%, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 16,4% και το «Ντέρτι» με 15,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,7% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 19,2%
  2. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,4%
  3. ANT1 – Ντέρτι 15,9%
  4. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,4%
  5. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 14,1%
  6. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,2%
  7. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,2%
  8. STAR – GNTM 9,8%
  9. MEGA – Κάμπινγκ 9,6%
  10. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 7%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,3%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

  1. ALPHA – Το Σόι Σου 23%
  2. STAR – GNTM 13,7%
  3. ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 12%
  4. MEGA – Κάμπινγκ 11,7%
  5. ANT1 – Ντέρτι 11,3%
  6. ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 11,3%
  7. ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 10,5%
  8. MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 9,8%
  9. ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 6,6%
  10. ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 6,4%
  11. OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,7%
  12. ΕΡΤNEWS – Ευθέως 1,5%
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