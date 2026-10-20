Τηλεθέαση (19/10): Οι νικητές της τηλεοπτικής βραδιάς

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Εκπομπές και σειρές της prime time ζώνης, έδωσαν μία δυνατή μάχη το βράδυ της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου, για την τηλεθέαση.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Σόι Σου» με 19,2%, ενώ ακολούθησαν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 16,4% και το «Ντέρτι» με 15,9%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Σόι Σου» με 23%, με το «GNTM» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 13,7% και στην τρίτη το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με 12%.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

ALPHA – Το Σόι Σου 19,2% ANT1 – Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 16,4% ANT1 – Ντέρτι 15,9% ΣΚΑΪ – Μπλε Ώρες 15,4% ANT1 – Κρίνο και Αγκάθι 14,1% ALPHA – Οι Κόρες της Αρετής 13,2% MEGA – Δύο Μαύρα Πουκάμισα 12,2% STAR – GNTM 9,8% MEGA – Κάμπινγκ 9,6% ΣΚΑΪ – Τότε και Τώρα 7% OPEN – Κόκκινη Γραμμή 4,3% ΕΡΤNEWS – Ευθέως 2,2%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό