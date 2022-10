The Voice: Η Έλενα Παπαρίζου «έδειρε» τον Πάνο Μουζουράκη με τη ζώνη του επειδή την μπλόκαρε

To «The Voice of Greece» επέστρεψε στις τηλεοράσεις μας μέσα από την συχνότητα του ΣΚΑΪ και για ακόμη μία χρονιά οι coaches αναμένεται να χαρίσουν στους τηλεθεατές μοναδικές στιγμές.

Ήδη από τις πρώτες audition ξεκίνησαν τα πειράγματα, τα μπλοκαρίσματα και οι μάχες. Στο επεισόδιο της Κυριακής, ο Πάνος Μουζουράκης, βλέποντας την Έλενα Παπαρίζου έτοιμη να γυρίσει, την μπλόκαρε προκειμένου να μην καταφέρει διεκδικήσει την διαγωνιζόμενη.

Αμέσως η γνωστή τραγουδίστρια άρχισε να «χτυπιέται» στην καρέκλα της, που δεν θα μπορούσε να πάρει στην ομάδα της την Μαρώ, που μάγεψε όλους τους κριτές με την ερμηνεία της.

Όταν ολοκλήρωσε την εμφάνισή της η διαγωνιζόμενη η Έλενα Παπαρίζου πήγε την πήρε αγκαλιά και στη συνέχεια ήθελε να μάθει ποιος από τους άλλους τρεις κριτές την μπλόκαρε. Το κοινό άρχισε να της φωνάζει πως υπεύθυνος είναι ο Πάνος Μουζουράκης.

Τότε η Έλενα Παπαρίζου πήγε κοντά του, του έβγαλε την ζώνη του παντελονιού του και τον «μαστίγωσε» για να τον τιμωρήσει. Βέβαια ο Πάνος Μουζουράκης έκανε τον ανήξερο και προσπαθούσε να ξεφύγει λέγοντας ότι δεν το έκανε αυτός.