Survivor: Η Βρισηίδα απείλησε ότι θα χαστουκίσει τον Μαρτίκα – Άδοξο τέλος στη σχέση τους – Χαμός στο Twitter – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν πρόλαβαν καλά καλά να… είναι «μαζί» και φαίνεται πως η σχέση της Βρισηίδας Ανδριώτου και του Σπύρου Μαρτίκα έφτασε στο τέλος της. Το ζευγάρι του Survivor, φαίνεται πως λογομάχησε έντονα μετά τον τσακωμό στο επεισόδιο της Τρίτης (24/05), με το μοντέλο να απειλεί τον «σύντροφό» της ότι θα τον χαστουκίσει όσο εκείνο της φώναζε, με αποτέλεσμα να ραγίσει το γυαλί.

«Είχα εκφράση την επιθυμία μου να μείνει για ακόμα μία εβδομάδα στο παιχνίδι ή έστω για λίγο ακόμα, για δύο σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι να ζήσω την ομάδα που απελευθερώθηκε, δέθηκε και θέλουμε να ζήσουμε χαρές και λύπες και ο δεύτερος πολύτιμος λόγος ήταν ένας λόγος που χάθηκε. Ήταν ο λόγος που λέγεται Βρισηίδα, ο οποίος απρόβλεπτα και ανατρεπτικά χάθηκε. Μία ανατροπή που μπορεί να κλονίσει μια πολύ όμορφη ιστορία», είπε χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μαρτίκας και σε συζήτηση που έκανε με τον Στάθη Σχίζα, είπε:

«Είμαι πολύ στεναχωρημένος με αυτό που έγινε χθες και χαίρομαι που ήσουν εκεί, ήταν και ο Κωνσταντίνος και η Ασημίνα». Με τον Στάθη να του απαντά: «Ήταν απαράδεκτο».

«Να έχω τη Βρισηίδα πάνω στα πόδια μου, στο ξέφωτο, να μιλάμε για το περιστατικό και για το ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει δίκαιο, δεν ξέρει να ακούει, να λέει ότι ήθελε να μάθει στον Κωνσταντίνο τα ματσαρίσματα τελευταία μέρα πριν φύγει, αν φύγει; Να τα κάνει τι;», πρόσθεσε ο Σπύρος.

Στη συνέχεια, η Βρισηίδα είπε στην κάμερα: «Το λέω πας καλά, είναι δυνατόν εγώ να του κάνω επίθεση; Και μου λέει “ναι, τέτοια είσαι και ποια είσαι εσύ που θα του εξηγήσεις. Θες να κάνει επίθεση στον Κωνσταντίνο”. Λέω “δεν σε αναγνωρίζω”, όλα αυτά μπροστά στα μούτρα μου. Λέω “δεν ξέρεις ποια είναι η σύντροφός σου; Έχω κάνει εγώ ποτέ επίθεση χωρίς λόγο;”. Να φωνάζει έξαλλος και του λέω μη μου φωνάζεις εμένα γιατί θα σου δώσω χαστούκι».

Ο Στάθης στη συνέχεια εξήγησε το περιστατικό που συνέβη μία ημέρα νωρίτερα, όταν ο Σπύρος φώναζε στη Βρισηίδα κι εκείνη τον απείλησε ότι θα τον χαστουκίσει.

Η Βρισηίδα έβαλε τα κλάματα μπροστά στην κάμερα και δήλωσε: «Δεν κοιμήθηκα καθόλου, γιατί εγώ ήθελα να του εξηγήσω. Ήθελα να μιλήσουμε γι αυτό που μου έκανε, δεν ήθελα να του πω τίποτα κακό. Δεν ξέρω γιατί ήταν έξαλλος. Ένα ζευγάρι να μαλώνει για τον Κωνσταντίνο; »

«Έχεις ξεφύγει αρκετές φορές τις οποίες ανέχτηκα. Η ανοχή έχει όρια όμως. Βρισηίδα μου από εσένα και από καμία δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχτώ καμία τέτοια συμπεριφορά, όταν έχω πλήρη διάθεση να συζητήσω. Για εμένα αυτό το story τελείωσε», πρόσθεσε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Φυσικά, η αντίδραση του κοινού… του Twitter πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του μοντέλου

