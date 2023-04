Streamer γλίτωσε από θαύμα – Κατέρρευσε το ταβάνι του δωματίου του ενώ ήταν live στο Twitch – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανές περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός livestreaming στο Twitch καθώς κατέρρευσε το ταβάνι του δωματίου ενός streamer.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο twitter, φαίνεται ο streamer Dylastein να βρίσκεται στη μέση ενός αγώνα του γνωστού παιχνιδιού CS:GO. Ενώ παρακολουθεί την προσπάθεια ενός συμπαίκτη του να κερδίζει τον γύρο, το ταβάνι του δωματίου άρχισε να γκρεμίζεται.

Ευτυχώς o Dylastein δεν τραυματίστηκε καθώς κανένα από τα κομμάτια του ταβανιού δεν τον χτύπησε, όμως το δωμάτιό του έγινε άνω κάτω. Μάλιστα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο streamer στο Twitter, 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το live στο Twitch, κοιμόταν στο κρεβάτι του, στο οποίο έπεσε το μεγαλύτερο μέρος του ταβανιού.

He has tweeted since this happened a few days ago, and posted these photos of the aftermath. pic.twitter.com/pjK33znPSq

— Esports (@esports) April 10, 2023