Όταν το Squid Game συνάντησε το… La Casa de Papel – Τι ετοιμάζει το Netflix – ΒΙΝΤΕΟ

Σε λίγα 24ωρα το “La Casa de Papel” φτάνει στο τέλος του, όμως το Netflix έχει προνοήσει για να το αντικαταστήσει πολύ σύντομα. Μάλιστα ετοιμάζει και να του δώσει και αύρα από τη σειρά-φαινόμενο “Squid Game”.

H δημοφιλής streaming πλατφόρμα ανακοίνωσε τη μεταφορά της παγκόσμιας επιτυχίας της “Τέλειας Ληστείας” σε κορεατική έκδοση.

Squid Game’s Park Hae-soo will play Berlin in the upcoming Korean version of La Casa de Papel / Money Heist! pic.twitter.com/ntQPPIOaOt

— Netflix (@netflix) November 30, 2021