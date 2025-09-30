Οι πολιτικές εφημερίδες 30/9/2025 Enikos Newsroom 05:38, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 Media Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 30/9/2025. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Μοιράσου το: Το υπουργείο Δικαιοσύνης παρουσίασε το «REΑ:MIND» – Καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχοεκπαίδευση και αναμόρφωση της ανήλικης παραβατικότητας Αυτό είναι το «σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ» για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας – Τι προβλέπει για την επόμενη ημέρα Μπρους Σπρίνγκστιν: Το αμερικανικό όνειρο δεν είναι η λογοκρισία και το μίσος – «Καθημερινά γεγονότα μας θυμίζουν ότι ζούμε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περίοδο» σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 6 ώρες πριν Σχέδιο Τραμπ για ειρήνευση στην Γάζα: Οι 20 όροι για τον τερματισμό του πολέμου, η τύχη των ομήρων και η επόμενη ημέρα για την Χαμάς και τον θύλακα 7 ώρες πριν Βασίλης Μπισμπίκης: H «τρελή πορεία» στη Φιλοθέη, το κρητικό γλέντι και οι μαρτυρίες – Στις 8 Οκτωβρίου η δίκη 6 ώρες πριν Τέμπη: Η σύνταξη κατηγορητηρίου το επόμενο βήμα προς τη δίκη – Ο λόγος που απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για τοξικολογικές εξετάσεις και τα νέα αιτήματα εκταφής 6 ώρες πριν Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για να μπει φρένο στην αύξηση ενοικίων – Οι νέες παρεμβάσεις και η αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων 10 ώρες πριν Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στην 3η θέση η Ελληνική Λύση – Τι λένε οι πολίτες για ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταναστευτικό και «κόμμα Τσίπρα» 13 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025: Υδροχόοι, η τόλμη σας φέρνει αποτελέσματα 7 ώρες πριν Μεσαιωνικό μπουντρούμι και ρωμαϊκή ταφή βρέφους βρέθηκαν σε λαχαναγορά – Τι αποκάλυψαν οι αρχαιολόγοι 8 ώρες πριν Ύπνος: Το απλό κόλπο από γιατρό του Χάρβαρντ για να κοιμηθείτε 7-10 λεπτά πιο γρήγορα 9 ώρες πριν Αριθμολογία: Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί 3 συγκεκριμένες ημερομηνίες μένουν για πάντα νέοι στην ψυχή 13 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025: Υδροχόοι, η τόλμη σας φέρνει αποτελέσματα 27 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30/9) 42 λεπτά πριν Βόρεια Κορέα: «Ακλόνητη η θέση μας για στενότερες σχέσεις με την Κίνα» δηλώνει η υπουργός Εξωτερικών – ΦΩΤΟ 57 λεπτά πριν Νικόλ Κίντμαν: «Τέλος» στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν έπειτα από 19 χρόνια ENIKOS NETWORK Η Ελλάδα χάνει το «τρένο» των κλινικών μελετών- Απορροφά μόλις το 0,27% των ευρωπαϊκών επενδύσεων Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να έχετε ευτυχία και επιτυχίες – Τι συμβουλεύει ψυχολόγος του Columbia Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Το YouTube επαναφέρει κανάλια που είχαν αποκλειστεί για παραπληροφόρηση σχετικά με τον Covid και… όχι μόνο Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3 περισσότερα 21:06 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Ο Δικαστής: Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της νέας σειράς με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έφτασε Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο πολυβραβευμένο σίριαλ «Your Honor», κάνει πρ... 18:52 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Μαρίνα Ασλάνογλου: Η Αλεξάνδρα θέλει να πάρει εκδίκηση, τέλος Η Μαρίνα Ασλάνογλου, η τραγική μάνα Αλεξάνδρα Καπετανάκου στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα... 16:28 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος είναι αποφασισμένος να μάθει ποιο από τα 3 αδέλφια Τσάτσανη έχει τα λεφτά Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στον Αντ1 στο 2ο επεισόδιο της σειράς “Γιατί ρε πατέραR... 15:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 Άγιος έρωτας: Η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να καταγγείλει τον Μαρκόπουλο – Τι θα δούμε απόψε Η Ολυμπία έχει αντλήσει δύναμη από την ανιψιά της Δώρα και είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13 λεπτά πριν Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025: Υδροχόοι, η... 27 λεπτά πριν Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30/9) 42 λεπτά πριν Βόρεια Κορέα: «Ακλόνητη η θέση μας για στενότερες... 57 λεπτά πριν Νικόλ Κίντμαν: «Τέλος» στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν... 1 ώρα πριν Ουκρανία: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει πως οι... 1 ώρα πριν Serie A: Εμφατική νίκη της Λάτσιο επί της Τζένοα –... 2 ώρες πριν Σίσσυ Χρηστίδου: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη της... 2 ώρες πριν Νίκολα Γιόκιτς: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για... Νέα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος: Αύριο οι ανακοινώσεις των παρόχων – Τι είπε ο Παπασταύρου Όμιλος AKTOR: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Έρευνα: Πώς η Γενιά Χ οδηγεί αθόρυβα τρισεκατομμύρια σε καταναλωτικές δαπάνες Θεοδωρικάκος: Αναγκαία η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της βιομηχανίας, της καινοτομίας, των ΜμΕ – Η πρόταση 6 σημείων ΔΥΠΑ: Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους: Από σήμερα οι αιτήσεις – Ποιους αφορά MUST READ Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου» Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης