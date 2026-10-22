Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (22/10) – Σε πρώτο πλάνο οι ευρωπαϊκές μάχες του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference League

Οι αγώνες των Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Europa League, του Παναθηναϊκού στο Conference League και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια για την Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
09:30: Magenta Sport 6 | Τέρενς Ατμάν – Ματία Μπελούτσι (Τένις, Αλμάτι)
11:30: Magenta Sport 6 | Τόμας Μάχατς – Κάρεν Κατσάνοφ (Τένις, Αλμάτι)
13:30: Magenta Sport 6 | Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σο Σιμαμπουκούρο (Τένις, Αλμάτι)
14:00: Novasports 6HD | WTA 500 2026 (Τένις, Νινγκμπό)
17:30: Magenta Sport 3 | Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός (UEFA Conference League)
18:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Γλαύκος Έσπερος – ΑΓΕ Χαλκίδα (Elite League)
19:45: Magenta Sport 5 | Γιουβέντους – Ρεν (UEFA Europa League)
19:45: Magenta Sport 4 | ΟΦΗ – Λεβερκούζεν (UEFA Europa League)
19:45: Magenta Sport 9 | Πάφος – Ρίγα FC (UEFA Conference League)
19:45: Magenta Sport 8 | Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν (UEFA Europa League)
19:45: Magenta Sport 7 | Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ (UEFA Europa League)
19:45: Magenta Sport 6 | Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ AFC (UEFA Europa League)
20:30: Novasports 5HD | Αναντολού Εφές – Μπεσίκτας (EuroLeague)
21:00: Novasports 2HD | Μπάγερν Μονάχου – Ντουμπάι (EuroLeague)
21:05: Novasports 4HD | Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης (EuroLeague)
21:15: Novasports Prime | Παναθηναϊκός – Μπασκόνια (EuroLeague)
21:30: Novasports Start | Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)
21:45: Novasports 3HD | Παρτίζαν – Ερυθρός Αστέρας (EuroLeague)
22:00: Magenta Sport 5 | Μπόρνμουθ – Μίλαν (UEFA Europa League)
22:00: Magenta Sport 4 | Ομόνοια – Μπενφίκα (UEFA Europa League)
22:00: Magenta Sport 9 | Άγιαξ – Αταλάντα (UEFA Conference League)
22:00: Magenta Sport 8 | Σέλτικ – Θέλτα (UEFA Europa League)
22:00: Magenta Sport 7 | Χόφενχαϊμ – Λιόν (UEFA Europa League)
22:00: Magenta Sport 6 | Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας (UEFA Europa League)
22:00: ANT1 – Magenta Sport 3 | Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας (UEFA Europa League)