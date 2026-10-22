Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (22/10) – Σε πρώτο πλάνο οι ευρωπαϊκές μάχες του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού σε Europa League και Conference League

Οι αγώνες των Ολυμπιακού και ΟΦΗ στο Europa League, του Παναθηναϊκού στο Conference League και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια για την Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Media & Τηλεοπτικά Νέα