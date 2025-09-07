Οι αθλητικές μεταδόσεις 7/9/2025 – Το κανάλι και η ώρα του αγώνα της Εθνικής Μπάσκετ με το Ισραήλ

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Ο νοκ-άουτ αγώνας της Εθνικής μας κόντρα στο Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025, οι αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, τα Grand Prix σε Formula 1 και Moto GP και ο τελικός του US Open, ξεχωρίζoυν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/9/2025):

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)

11:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία-Ιαπωνια Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Μικρός τελικός

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

12:00 Novasports StartΠολωνία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS10 Mynnd Bach 1

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD World Athletics Continental Tour Gold 2025 Πεκίνο

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)

15:15 ΕΡΤ1-Novasports Start Γαλλία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:15 COSMOTE SPORT 7 HD ERC 2025 Ηνωμένο Βασίλειο, SS11 Nant y Moch 2

15:30 ΕΡΤ2 Τουρκία-Ιταλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών Τελικός

15:45 ANT1 Formula 1 2025 – Grand Prix Ιταλίας Αγώνας

16:00 Novasports Prime Γεωργία – Βουλγαρία UEFA World Cup Qualifiers 2025

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Gran Premio D’ Italia, Αγώνας Μηχανοκίνητα

18:30 Novasports Start Ιταλία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00 Novasports Prime Λιθουανία – Ολλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

19:00 Novasports 1HD Βόρεια Μακεδονία – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:00 Eurosport 1 Γιάνικ Σίνερ- Κάρλος Αλκαράθ Τελικός US Open Tένις

21:45 Novasports 5HD Λουξεμβούργο – Σλοβακία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 4HD Βέλγιο – Καζακστάν UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 3HD Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 2HD Πολωνία – Φινλανδία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 Novasports 1HD Τουρκία – Ισπανία UEFA World Cup Qualifiers 2025

21:45 ΕΡΤ1-Novasports Start Ελλάδα – Ισραήλ Ευρωμπάσκετ Ανδρών

