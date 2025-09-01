Οι αθλητικές μεταδόσεις 1/9/2025

Αθλητικές μεταδόσεις

Τα ματς του Ευρωμπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/9/2025):

13:00 ΕΡΤ2 ΗΠΑ – Καναδάς Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30 Novasports 4HD Σουηδία – Μαυροβούνιο Ευρωμπάσκετ

14:45 Novasports Start Εσθονία – Τουρκία Ευρωμπάσκετ

16:30 Novasports 4HD Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία Ευρωμπάσκετ

16:30 ΕΡΤ2 Τουρκία – Σλοβενία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Novasports Start Πορτογαλία – Λετονία Ευρωμπάσκετ

20:30 Novasports 4HD Φινλανδία – Λιθουανία Ευρωμπάσκετ

20:30 Novasports 1HD Ουέσκα – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο

21:15 ΕΡΤ1, Novasports Start Σερβία – Τσεχία Ευρωμπάσκετ

