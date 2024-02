Ο Χρήστος Μαζανίτης στο συνέδριο του ΝΑΤΟ RDC-GR για τους δημοσιογράφους σε εμπόλεμες ζώνες

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνέχεια του συνεδρίου του ΝΑΤΟ που έγινε στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ RDC-GR διοργάνωσε ένα εξειδικευμένο συνέδριο με αντικείμενο την ασφάλεια των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες, με τον «δικό μας» Χρήστο Μαζανίτη να είναι ανάμεσα στους λίγους κι εκλεκτούς ομιλητές.

Ο πολεμικός ανταποκριτής του ΑΝΤ1 και του enikos.gr, Χρήστος Μαζανίτης ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση της Διοίκησης του Νατοϊκού Στρατηγείου Θεσσαλονίκης (NATO Rapid Deployable Corps – Greece), συμμετείχε στο πρωτοποριακό για τα δεδομένα των Ενόπλων Δυνάμεων, Συνέδριο του εν λόγω Νατοϊκού Στρατηγείου στην Ελλάδα, με θέμα: “JOURNALISTS’ SAFETY IN WAR ZONE”.

Το Σεμινάριο, διεξήχθη την Τρίτη 30 και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 στην έδρα του NRDC-GR στο Γ’ Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη και σε αυτό συμμετείχαν στρατιωτικοί εκπρόσωποι από τις χώρες – μέλη της Συμμαχίας, ακαδημαϊκοί και δημοσιογράφοι – πολεμικοί ανταποκριτές.

Στόχος του συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίησή τους στο επιχειρησιακό επίπεδο, κατά τη διαχείριση κρίσεων ή διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων με εμπειρογνώμονες, ειδικούς, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους, ώστε να διαμορφωθεί μια πλατφόρμα διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για το θέμα της ασφάλειας των δημοσιογράφων και των επαγγελματιών των ΜΜΕ κατά τη διαχείριση κρίσεων ή τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Ένα άλλο αντικείμενο στο οποίο προσπάθησαν να βγουν απαντήσεις ή συμπεράσματα ήταν η εξέταση των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων και του ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν για την παροχή ασφάλειας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες που υπηρετούν, αλλά και τις νομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τους.

Επιδίωξη του Συνεδρίου ήταν να κατανοήσουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τον τρόπο λειτουργίας των ΜΜΕ, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζουν σε περίοδο κρίσεων ή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν επιχειρησιακά και επικοινωνιακά, τις ανάγκες και απαιτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να εξασφαλιστεί η επιτυχία των επιχειρήσεων.

Ο έμπειρος συντάκτης του στρατιωτικού και διπλωματικού ρεπορτάζ, Χρήστος Μαζανίτης, ήταν εκ των κεντρικών ομιλητών της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, καταθέτοντας την εμπειρία του ως πολεμικός ανταποκριτής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τους τελευταίους 20 μήνες έχει περάσει τους 5 συνολικά σε εμπόλεμες ζώνες, στην Ουκρανία και το Ισραήλ, μεταδίδοντας ψύχραιμα τα γεγονότα από την πρώτη γραμμή των πολέμων.

Το συνέδριο, πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών χωρίς τη δυνατότητα τηλεοπτικής κάλυψης, δεδομένου ότι αναπτύχθηκαν ζητήματα που για ευνόητους λόγους δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης δημοσίως.

Άπαντες συνεχάρηκαν τον νέο Διοικητή του NRDC-GR Στρατηγό Αθανάσιο Γαρίνη για την πρωτοβουλία και το έργο του Στρατηγείου και στη συνέχεια, εξήρε το Communication Division και το Public Affairs Office του NRDC-GR για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου, αλλά και τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη εξωστρέφειας και συνεργειών του Νατοϊκού Στρατηγείου NRDC-GR με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους ειδικούς – εμπειρογνώμονες στα ΜΜΕ, καθώς και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους και εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Το θέμα διάλεξης του Χρήστου Μαζανίτη ήταν «Η ανείπωτη αλήθεια – Μεταδίδοντας ότι κι αν συμβεί» (The untold truth – Reporting no matter what).

Κατά την τοποθέτησή του κατέθεσε για πρώτη φορά καταστάσεις τις οποίες βίωσε στην πρώτη γραμμή του πολέμου, πώς κινδύνευσε αυτός κι ο συνεργάτης του εικονολήπτης, αλλά ποτέ δεν μετέδωσε τις δυσκολίες που βίωνε στον «αέρα», αφού όπως τόνισε «το ζητούμενο στον πόλεμο είναι να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει. Τον κόσμο που ξεριζώνεται, τους αμάχους που πεθαίνουν, τις πόλεις που ισοπεδώνονται. Όχι τι περνάει ο δημοσιογράφος».

Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά είναι επιλογή του να βρίσκεται στα πεδία των μαχών, εκεί όπου γράφεται η ιστορία και να βάζει το δικό του μικρό λιθαράκι στην καταγραφή της.

Εξιστόρησε γεγονότα κατά τα οποία βρισκόταν περικυκλωμένος από στρατιώτες με τις κάνες στραμμένες πάνω του και πώς κατάφερε – βάσει της εκπαίδευσης που έχει λάβει – να διαφύγει τον κίνδυνο.

Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κι επικεφαλής του DNC Global Δρ. Νίκος Παναγιώτου έθεσε προβληματισμούς πάνω σε καίρια ερωτήματα, όπως το «γιατί χρειαζόμαστε τους δημοσιογράφους στον πόλεμο αφού οι ίδιες οι πλευρές μας δίνουν εικόνες από την πρώτη γραμμή».

Κατά την ανάλυσή του έγινε κατανοητός ο ρόλος των πολεμικών ανταποκριτών, που καταφέρνουν να αποκαλύψουν εγκλήματα πολέμου, που καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές δε θέλει.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του Πολιτικού Επιστήμονα – Διεθνολόγου και πρώην Γενικού Διευθυντή της ΓΔΠΕΑΔΣ του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Δρ. Κωνσταντίνου Μπαλωμένου.

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στις διαφορές μεταξύ της φύσης, των χαρακτηριστικών και των στόχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των ΜΜΕ, αλλά και στη σχέση αλληλεξάρτησής τους, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων.

Ξεχωριστό σημείο της ομιλίας του αποτέλεσε η σπουδαιότητα ύπαρξης καλών σχέσεων μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων ενώ παρουσίασε μια στρατηγική για την ανάπτυξη μιας θετικής και συνεργατικής σχέσης μεταξύ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των εκπροσώπων των ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης ή διεξαγωγής πολεμικών επιχειρήσεων.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης η δρ. Αικατερίνη Μάντζου, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ειδικοί και εμπειρογνώμονες, αλλά και έμπειροι πολεμικοί ανταποκριτές που κάλυψαν ειδησεογραφικά τις δυο τελευταίες πολεμικές συγκρούσεις της Ουκρανίας με την Ρωσία και του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας.

Το συνέδριο παρακολούθησαν στρατιωτικοί – εκπρόσωποι από σημαντικό αριθμό Στρατηγείων του ΝΑΤΟ, εκπρόσωποι από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πλήθος φοιτητών και διεθνές ακροατήριο.

Αξίζει να επισημανθεί, ότι το συνέδριο διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το NRDC-GR και στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αποκομίζοντας πολύ θετικά σχόλια τόσο από τους συμμετέχοντες όσο και από αξιωματούχους του ΝΑΤΟ.