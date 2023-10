«Ντέρμπι» ANT1 – Alpha τις καθημερινές – Τα νέα «όπλα» που ρίχνονται στη μάχη

Με αμείωτη ένταση μαίνεται η «μάχη» στην prime time, με τον Alpha να διατηρεί την πρώτη θέση σε σύνολο εβδομάδας και τον ενισχυμένο ΑΝΤ1 να ακολουθεί απειλώντας για τη μεγάλη ανατροπή. Η αναμέτρηση ανάμεσα στα δύο κανάλια που προπορεύονται εξελίσσεται σε «ντέρμπι» τις καθημερινές, με την απόκλιση μεταξύ τους να είναι μόλις μισή μονάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, στο διάστημα από τις 25 Σεπτεμβρίου (έναρξη της σεζόν) έως και τις 10 Οκτωβρίου, ο Alpha βρίσκεται στην πρώτη θέση με 13% για το σύνολο της εβδομάδας έναντι 11,4% του ΑΝΤ1, ενώ για το ίδιο διάστημα, στη «μάχη» από Δευτέρα έως Παρασκευή, οπότε ανταγωνίζονται τα πιο δυνατά χαρτιά, ο Alpha διατηρεί ίδιο ποσοστό (13%), ενώ ο ΑΝΤ1 πλησιάζει επικίνδυνα συγκεντρώνοντας ποσοστό 12,6%, δηλαδή με απόκλιση μόλις 0,4%. Τρίτο στην κατάταξη εμφανίζεται το Mega με 11,2% στο σύνολο της εβδομάδας (και 11,5% τις καθημερινές), ακολουθεί το Star με 10,4% (και 10,2% αντίστοιχα), ενώ στην πέμπτη θέση βρίσκεται ο ΣΚΑΪ με 8,4% (και 8,2% αντίστοιχα).

Όπως αναφέρει η Reallife, το Open και η ΕΡΤ1 απέχουν σημαντικά με 5% και 4,3% αντίστοιχα. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις των καναλιών στην τηλεοπτική σκακιέρα; Ο ΑΝΤ1 αναμένει επιπλέον ενίσχυση από την επιστροφή των «Ράδιο αρβύλα». Ο κύβος ερρίφθη και η πρεμιέρα του Αντώνη Κανάκη «κλείδωσε» για τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις 20:00.

Το «Ράδιο αρβύλα» θα συνεχίσει, όπως και πέρυσι, με τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, ενώ τις Παρασκευές θα δίνει τη θέση του στο «Βινύλιο». Με την έλευση της σατιρικής εκπομπής, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου θα μετακομίσει στη ζώνη των 20:00 το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του, ο Alpha ενισχύει το μενού μυθοπλασίας με την κωμική σειρά «Φόνοι στο καμπαναριό» κάθε Παρασκευή στις 21:00, με την ελπίδα να δώσει καλύτερο lead-in στο «Προξενιό της Ιουλίας».

Στο Mega η μυθοπλασία ενισχύεται περαιτέρω με το «Milky way» του Βασίλη Κεκάτου από την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου, ενώ την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου επιστρέφει στις τηλεοπτικές επάλξεις η Αγγελική Νικολούλη. Ανάσα παίρνει ο ΣΚΑΪ με τη θετική επίδοση του «Ι’m a celebrity, get me out of here», που με ποσοστό 15,1% ξεκόλλησε την prime time από τα μονοψήφια νούμερα. Επόμενη προσθήκη είναι η εκπομπή του Χρήστου Φερεντίνου στις αρχές Νοεμβρίου στην prime time του Σαββάτου. Με διορθωτικές κινήσεις και εκπλήξεις θα επιχειρήσει το Star να στηρίξει τη «Φάρμα» και το «Fame story», που συνεχίζουν κανονικά έως τον Δεκέμβριο.

Στο talent show του Νίκου Κοκλώνη αναμένονται πολλά γκεστ, ενώ «ψήνεται» η έκτακτη επιστροφή του Ανδρέα Μικρούτσικου, με στόχο να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον του κοινού.