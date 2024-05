Πλησιάζουμε προς το τέλος του Μαΐου και το Netflix προσθέτει συνεχώς νέες ενδιαφέρουσες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ. Οι επιλογές είναι πολλές και για όλα τα γούστα, όπως θα διαπιστώσετε από τις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας (20-26 Μαΐου 2024).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα βαρεθείτε.

Netflix: Οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας (20/5-26/5) – 16 ταινίες και σειρές που αξίζει να δείτε

Princess Power (20/5)

2023 | Βαθμός καταλληλότητας:Όλες | 3 σεζόν | Παιδικό

Φίλες πριγκίπισσες από τέσσερα διαφορετικά βασίλεια της Φρουτολάνδης –του Μύρτιλου, του Κίουι, του Ανανά και του Σμέουρου– προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο τους καλύτερο.

Πρωταγωνιστούν:Τρίνιτι Τζο-Λι Μπλις,Ντάνα Χιθ,Λούνα Μπέλα Ζαμόρα

Rachel Feinstein: Big Guy (21/5)

54λ | Κωμωδία

From her firefighter husband’s unflattering pet name to her mom’s aggressive accessorizing, Rachel Feinstein lets loose in this stand-up comedy special.

Πρωταγωνιστούν:Ρέιτσελ Φάινσταϊν

Buying London (22/5)

Σειρά ριάλιτι

Ο μεσίτης ακριβών κατοικιών Ντάνιελ Ντάγκερς κι η ομάδα του έρχονται αντιμέτωποι με τη χλιδάτη αγορά του Λονδίνου, όπου το δράμα είναι τόσο σοκαριστικό όσο κι οι τιμές.

Οι πιο Σκληρές Ειδικές Δυνάμεις του Κόσμου (22/5)

Σειρά ριάλιτι

Τρεις τολμηροί βετεράνοι εκπαιδεύονται με μερικές από τις πιο επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες του κόσμου, μαθαίνοντας εκ των έσω τις τακτικές και τον οπλισμό τους.

Πρωταγωνιστούν:Ράιαν Μπέιτς,Κάμερον Φαθ,Ντιν Στοτ

Garouden: Το Ταξίδι του Μοναχικού Λύκου (23/5)

Άνιμε

Ο φυγάς Τζούζο Φουτζιμάκι εκβιάζεται να πάρει μέρος σ’ ένα παράνομο τουρνουά όπου θα αντιμετωπίσει κορυφαίους αθλητές πολεμικών τεχνών σε φονικές αναμετρήσεις.

Πρωταγωνιστούν:Ριότα Τακεούτσι,Τέτσου Ινάντα,Σουνσούκε Τακεούτσι

Tires (23/5)

Κωμωδία

Στο συνεργείο αυτοκινήτων του πατέρα του, ένας διευθυντής προσπαθεί να βελτιώσει την εξυπηρέτηση και να αυξήσει τα κέρδη, ελέγχοντας παράλληλα τον ταραχοποιό ξάδελφό του.

Πρωταγωνιστούν:Σέιν Γκίλις,Στιβ Γκέρμπεν,Κρις Ο’Κόνορ

Πωλούνται Ψευδαισθήσεις: Η Άνοδος και η Πτώση της Generación Zoe (23/5)

1ώ 47λ | Ντοκιμαντέρ

Ένα ντοκιμαντέρ για την άνοδο και την πτώση του Generation Zoe, ενός δικτύου πνευματικών συμβούλων που κρύβει την πιο ασυνήθιστη απάτη στην ιστορία της Αργεντινής.

Σε Καλά Χέρια 2 (23/5)

1ώ 39λ | Δράμα

Αφού ξαναβρεθούν, ένας πατέρας κι ένας γιος παλεύουν να κάνουν νέα αρχή μετά από μια τραγωδία. Θα γεμίσουν όμως το κενό που άφησε η αγαπημένη τους σύζυγος και μητέρα;

Πρωταγωνιστούν:Κάαν Ουργκαντζιόγλου,Μελίσα Άσλου Παμούκ,Μερτ Εγκέ Ακ

Φράνκο Εσκαμίγια: Τα Κορίτσια της Ζωής μου (23/5)

1ώ 13λ | Κωμωδία

Ο Φράνκο Εσκαμίγια ανεβαίνει στη σκηνή με ιστορίες αποτυχημένου εφηβικού έρωτα που περιλαμβάνουν αφόρητα φιλιά δίχως τέλος και αναπάντεχες εμφανίσεις ροκ σταρ.

Πρωταγωνιστούν:Φράνκο Εσκαμίγια

Η Εποχή των Παγετώνων 3: Η Αυγή των Δεινοσαύρων (23/5)

1ώ 35λ | Παιδικό

Οι καιροί αλλάζουν για το κατσούφικο μαμούθ Μάνι, τον πολυλογά βραδύπου Σιντ και τον πανούργο σμιλόδοντα τίγρη Ντιέγκο

Πρωταγωνιστούν: Ρέι Ρομάνο, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντένις Λέρι, Κουίν Λατιφά, Σον Ουίλιαμ Σκοτ, Τζος Πεκ, Σάιμον Πεγκ και Κρις Ουέτζ.

Η Εποχή των Παγετώνων 5: Τροχιά Σύγκρουσης (23/5)

Η παρέα μπλέκει σε εξωγήινους μπελάδες όταν η ξέφρενη προσπάθεια του Σκρατ να θάψει το βελανίδι του προκαλεί ένα κοσμικό γεγονός που απειλεί τη Γη,

Πρωταγωνιστούν: Ρέι Ρομάνο, Τζον Λεγκουιζάμο, Ντένις Λέρι, Κουίν Λατιφά, Σον Ουίλιαμ Σκοτ, Τζος Πεκ, Σάιμον Πεγκ και Κρις Ουέτζ.

Μάλιγκαν (24/5)

2023 | Βαθμός καταλληλότητας:13+ | 1 σεζόν | Κωμωδία

Όταν όλη σχεδόν η Γη καταστρέφεται από εξωγήινους, μπορούν μερικοί επιζώντες να ξαναχτίσουν ό,τι απέμεινε από την Αμερική και να φτιάξουν μια πιο ιδανική ένωση;

Πρωταγωνιστούν:Νατ Φάξον,Ντέινα Κάρβεϊ,Τίνα Φέι

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους (24/5)

Παιδικό

Η παρέα του Κρητιδικού Καμπ ενώνεται για να ξεσκεπάσει ένα μυστήριο, όταν ανακαλύπτει μια παγκόσμια συνωμοσία που βάζει σε κίνδυνο τους δεινόσαυρους – και τους ίδιους.

Πρωταγωνιστούν:Πολ Μικέλ Γουίλιαμς,Σον Τζιαμπρόνε,Καουζάρ Μοχάμεντ

Atlas (24/5)

2ώ | Sci-Fi

Μια πανέξυπνη αναλύτρια της αντιτρομοκρατικής με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην ΤΝ ανακαλύπτει ότι είναι ίσως η μόνη της ελπίδα, όταν ένα ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου.

Πρωταγωνιστούν:Τζένιφερ Λόπεζ,Σίμου Λίου,Στέρλινγκ Κ. Μπράουν

My Oni Girl (24/5)

1ώ 52λ | Άνιμε

Η αδυναμία ενός ντροπαλού αγοριού να λέει όχι δοκιμάζεται όταν ένα ξεροκέφαλο κορίτσι που ψάχνει τη μαμά του το παρασύρει σε ένα απόκοσμο καλοκαιρινό ταξίδι με χιόνι.

Πρωταγωνιστούν:Μίγιου Τομίτα,Κένσο Όνο,Μίου Τανάκα

Σμύρνη μου αγαπημένη (25/5)

2ώ |Πολεμικό δράμα

Μία νεαρή γυναίκα και η γιαγιά της αφηγούνται την ιστορία της οικογένειά τους στην πολύβουη Σμύρνη εν μέσω των αυξανόμενων αναταραχών του 1922.

Πρωταγωνιστούν: Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κακούρης, Μπουράκ Χακί, Κρατερός Κατσούλης, Κατερίνα Γερονικολού, Γιάννης Βογιατζής, Ταμίλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Χρήστος Στέργιογλου

Πηγή: FOXreport.gr