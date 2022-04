Netflix: Νέα πρόσωπα και χαρακτήρες στην 3η σεζόν του “The Witcher”

Αρκετά νέα πρόσωπα και χαρακτήρες θα εμφανιστούν στην 3η σεζόν της σειράς του Netflix, “The Witcher“.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το deadline, στο ήδη φοβερό cast της σειράς προστίθενται τέσσερις νέοι ηθοποιοί, o Robbie Amell (Flashm, η Meng’er Zhang (Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings), ο Hugh Skinner (Mamma Mia Here We Go Again!) και η Christelle Elwin (Half Bad).

Ο Robbie Amell ξεχωρίζει καθώς είναι ο αδερφός του Stephen Amell, ο οποίος πρωταγωνίστησε στη σειρά “Arrow”, που είναι βασισμένη στον ομώνυμο ήρωα της DC Comics. Ο νεαρός ηθοποιός που εμφανίζεται στη σειρά “Upload” της Amazon, στη σειρά “The Witchef” θα ενσαρκώσει τον Gallatin, έναν σκληρό πολεμιστή της Scoia’tael που μάχεται υπέρ του Nilfgaard και θα συγκρουστεί με την Francesca.

Η κινέζα Meng’er Zhang, που πρόσφατα πρωταγωνίστησε στην ταινία της Marvel, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings, θα υποδυθεί την Milva, μια θαρραλέα και ταλαντούχα κυνηγό με τόξο. Ο Hugh Skinner θα υποδυθεί τον Prince Radovid, έναν γόη του βασιλείου και μικρού αδερφού του Βασιλιά Vizimir. Τέλος η Christelle Elwin θα υποδυθεί την Mistle που είναι μέλος των “Rats” μιας συμμορίας εφήβων που κλέβουν από τους πλούσιους και κρατούν τα λάφυρα, ενώ κάποιες φορές τα προσφέρουν και στους φτωχούς.

The Witcher: Η σύνοψη της 3ης σεζόν

Την ώρα που μονάρχες, μάγοι και τέρατα της Ηπείρου αγωνίζονται για να την αιχμαλωτίσουν, ο Geralt προσπαθεί να κρύψει την Ciri, αποφασισμένος να προστατέψει την οικογένειά του που μόλις έσμιξαν ξανά, ενάντια σε όσους απειλούν να την καταστρέψουν. Έχοντας αποκτήσει η Ciri τις γνώσεις μαγείας της Yennefer, τους οδηγεί στο δάσος της Aretuza εκεί όπου ελπίζει να ανακαλύψει περισσότερα για τις κρυφές ικανότητες του κοριτσιού. Αντίθετα όμως ανακαλύπτουν ότι βρέθηκαν σε ένα πεδίο μάχης γεμάτο με πολιτική διαφθορά, σκοτεινή μαγεία και προδοσίες. Θα πρέπει να παλέψουν και να ρισκάρουν τα πάντα αλλιώς θα χάσουν ο ένας τον άλλον.

Μέχρι στιγμής το Netflix δεν έχει δώσει πληροφορίες για το πότε θα προβληθεί η 3η σεζόν του The Witcher.