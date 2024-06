Netflix: Αυτές είναι οι καλύτερες σειρές για το απόλυτο binge watching

Υπάρχουν τόσες πολλές πρωτότυπες ταινίες και σειρές για να παρακολουθήσετε στο Netflix, που η πιθανότητα ατελείωτης κύλισης ενδεχομένως περιμένει όποιον δεν έχει μια σαφή ιδέα στο μυαλό του για το τι θέλει να παρακολουθήσει. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες σειρές που ξεχωρίζουν ως οι καλύτερες της streaming πλατφόρμας.

Οι λάτρεις του δράματος και των έργων εποχής έχουν το The Crown, όσοι έχουν αδυναμία στις νοσταλγικές περιπέτειες μπορούν να επιλέξουν το Stranger Things, υπάρχει η δυστοπική σειράς του Squid Game, και πολλά άλλα.

Αυτές οι σειρές μετά βίας «ξύνουν την επιφάνεια» του τι έχει στη διάθεσή του το Netflix, κάνοντας την επιλογή της καλύτερης τηλεοπτικής σειράw να εξαρτάται αποκλειστικά από την προσωπική προτίμηση. Υπάρχουν δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές που αξίζουν binge-watching, δηλαδή να δείτε όλα τα επεισόδια με τη μία.

Υπάρχει επίσης μια διαφορά μεταξύ της καλύτερης σειράς στο Netflix και της καλύτερης σειράς του Netflix, δεδομένου του πλούτου του περιεχομένου που η εταιρεία προσφέρει από άλλα στούντιο και διανομείς.

Dark: To καλύτερο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του Netflix

Για τις εσωτερικές παραγωγές που δημιουργήθηκαν από την αρχή από το Netflix, είναι δύσκολο να δούμε πέρα από το Dark. Δημιουργία των Baran bo Odar και Jantje Friese, το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας προβλήθηκε για τρεις σεζόν και 26 επεισόδια από το 2017 έως το 2020, με την αφήγησή του να γίνεται τόσο σφιχτοδεμένη που ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια σε μια δόση καταλήγει να αναπλάθεται πλήρως ως μια σημαντική αποκάλυψη που κρύβεται σε κοινή θέα στη συνέχεια.

Αυτό που ξεκινά ως ένα φαινομενικά απλό μυστήριο που περιστρέφεται γύρω από την εξαφάνιση ενός παιδιού στη μικρή πόλη Winden σύντομα γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό, με το Dark να ξεδιπλώνεται σταδιακά και να ενσωματώνει πολλαπλές χρονικές γραμμές, ακολουθώντας τέσσερις οικογένειες που βρίσκονται στο επίκεντρο μιας διαμάχης πολλών γενεών για την εξουσία και τον υπαρξιακό αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο χρόνος όχι μόνο στην ανθρώπινη εμπειρία, αλλά και στο πώς οι επηρεαζόμενοι αντιλαμβάνονται και στη συνέχεια προσπαθούν να διορθώσουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να συμφωνήσουν, αλλά από άποψη ατμόσφαιρας, αισθητικής, νευρικής έντασης, θεματικής απήχησης, αφηγηματικής φιλοδοξίας, αποχρώσεων, πολυπλοκότητας, ψυχαγωγικής αξίας και του τόσο σημαντικού bingeability, ακόμα κι αν το Dark δεν είναι στην κορυφή, είναι εύκολα ανάμεσα στις καλύτερες σειρές του Netflix που έχουν γίνει ποτέ – και πιθανότατα θα γίνουν ποτέ.

His House: H καλύτερη πρωτότυπη ταινία τρόμου του Netflix

Το Netflix δεν έχει επενδύσει τόσο πολύ στον τρόμο όσο σε άλλα είδη, αλλά υπάρχουν πολλοί τίτλοι διαθέσιμοι με το πάτημα ενός κουμπιού που καλύπτουν τα περισσότερα γούστα, είτε πρόκειται για την τριλογία του Fear Street, είτε για το ασυμβίβαστα βάναυσο Apostle, είτε για την απροσδόκητη ανατριχίλα του The Perfection, είτε την ανατριχιαστική προσαρμογή του Stephen King στο Gerald’s Game.

Όσον αφορά τη μετάδοση ενός μηνύματος και την παράλληλη ανατριχίλα των θεατών μέχρι το κόκαλο, όμως, το εκπληκτικό His House του συγγραφέα και σκηνοθέτη Remi Weekes θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει την πρώτη θέση. Χρησιμοποιώντας την εμπειρία των προσφύγων ως φόντο για τους αγώνες συμφιλίωσης μιας ζωής που έμεινε πίσω με μια ζωή που δεν έχει ακόμη ζήσει, πρόκειται για μια εκπληκτική πρώτη ταινία και μια πραγματικά ανησυχητική ξενάγηση στον τρόμο.

The Night Comes For Us: Η καλύτερη πρωτότυπη ταινία δράσης του Netflix

Το Netflix ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για την πρόσληψη των μεγαλύτερων αστέρων του Χόλιγουντ για αυτόν ακριβώς το σκοπό, οπότε για όσους προτιμούν την Α-list, υπάρχουν οι ταινίες όπως το Red Notice του Dwayne Johnson, το Heart of Stone της Gal Gadot, το The Gray Man του Ryan Gosling, το The Mother της Jennifer Lopez, το The Adam Project του Ryan Reynolds και το Extraction του Chris Hemsworth.

Ωστόσο, όπως συχνά τείνει να συμβαίνει στο είδος της δράσης, οι διεθνείς προτάσεις του Netflix είναι τακτικά ανώτερες από τις αντίστοιχες αμερικανικές. Για την καλύτερη από αυτές, δεν έχετε παρά να κοιτάξετε το αδυσώπητο The Night Comes for Us του Timo Tjahjanto, το οποίο επανενώνει τους πρωταγωνιστές του The Raid, Iko Uwais και Joe Taslim, για μια επίθεση στις αισθήσεις χωρίς όρια που δεν αφήνει καμία πέτρα αναποδογυρισμένη στην προσπάθειά της να σπάσει κόκαλα.

Dolemite Is My Name:

Μπορεί ο Adam Sandler να έχει κατακτήσει με άνεση την αγορά της κωμωδίας στο Netflix με τις παραγωγές του Happy Madison, αλλά καθώς η ίδια η μορφή τέχνης είναι εντελώς υποκειμενική, δεν είναι όλοι τόσο τρελά ερωτευμένοι με τον “Sandman” όσο δείχνουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Ταινίες όπως το “The Ballad of Buster Scruggs” των αδελφών Coen, το “Glass Onion: A Knives Out Mystery” του Rian Johnson, το Don’t Look Up του Adam McKay, το Do Revenge , και το Always Be My Maybe είναι μερικές από τις καλύτερες κωμωδίες στην πλατφόρμα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του Eddie Murphy στο ξεκαρδιστικό, και εξαιρετικά διασκεδαστικό Dolemite Is My Name.

