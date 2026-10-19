Νέα διοίκηση στην ΕΡΤ και έγκριση εκπομπών

Ολοκληρώνονται οι αλλαγές στη διοίκηση της ΕΡΤ. Η νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1 για το Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζουν η Δέσποινα Καμπούρη, ο Θάνος Παπαχάμος και η Αφροδίτη Γραμμέλη θα πάρει το «πράσινο φως» από το Δ.Σ. της δημόσιας τηλεόρασης με στόχο να βγει στον αέρα μέσα στον Νοέμβριο. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώνονται οι αλλαγές στη διοίκηση της ΕΡΤ.
  • Μετά την επίλυση των διοικητικών εκκρεμοτήτων, θα προχωρήσουν άμεσα και ζητήματα που έμειναν στη μέση λόγω των αλλαγών χωρίς να υπάρξουν ανατροπές.
  • Η νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1 για το Σαββατοκύριακο, θα πάρει το «πράσινο φως» από το Δ.Σ. της δημόσιας τηλεόρασης, με στόχο να βγει στον αέρα μέσα στον Νοέμβριο.

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Ολοκληρώνονται οι αλλαγές στη διοίκηση της ΕΡΤ με την είσοδο τριών νέων προσώπων σε θέσεις-κλειδιά, σύμφωνα με τη Reallife.

Η τοποθέτηση του νέου CEO Άρη Παναγιωτίδη ολοκληρώθηκε μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Παπαβασιλείου. Παράλληλα, αναλαμβάνουν πλέον καθήκοντα ο νέος γενικός διευθυντής Τηλεόρασης, Δημήτρης Τρέχας, και ο νέος γενικός διευθυντής Ραδιοφώνου, Τάσος Ρωσόπουλος.

Μετά την επίλυση των διοικητικών εκκρεμοτήτων, θα προχωρήσουν άμεσα και ζητήματα που έμειναν στη μέση λόγω των αλλαγών χωρίς να υπάρξουν ανατροπές.

Έτσι η νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1 για το Σαββατοκύριακο που θα παρουσιάζουν η Δέσποινα Καμπούρη, ο Θάνος Παπαχάμος και η Αφροδίτη Γραμμέλη θα πάρει το «πράσινο φως» από το Δ.Σ. της δημόσιας τηλεόρασης με στόχο να βγει στον αέρα μέσα στον Νοέμβριο.

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