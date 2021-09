Μαρίνα Λαμπροπούλου: Από το 3,2,1 ΑΝΤ1 στο Dancing with the Stars

To Dancing with the Stars κάνει σε λίγες ημέρες πρεμιέρα. Η κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars αποτελείται από τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και η Μαρίνα Λαμπροπούλου που έγινε γνωστή από το 3,2,1 ΑΝΤ1.

Ξεκίνησε χορό σε ηλικία 5 ετών, αφού, σχεδόν καθημερινά, έβλεπε τη μητέρα της, χορεύτρια κλασικού χορού, να χορεύει μέσα στο σπίτι. Είναι ιδιοκτήτρια σχολής κλασικού και σύγχρονου χορού & Pilates Reformer studio.

Είναι δασκάλα χορού, χορεύτρια, χορογράφος και Pilates instructor. Μέλος της Βασιλικής ακαδημίας χορού του Λονδίνου (Royal academy of dancing) – ISTD (Imperial society teachers of dancing).

Τα πρώτα βήματα στο χορό, της τα έδωσε η σπουδαία δασκάλα χορού και πρώην διευθύντρια της Λυρικής σκηνής, Άννα Πέτροβα.

Είναι κάτοχος του επαγγελματικού πτυχίου από το Υπ. Πολιτισμού “ISADORA DUNKAN”. Έχει χορέψει και έχει παίξει σε musical και οπερέτες, όπως τα «Grease» «Chicago», «Goodbye girl», «Ερωτόκριτος». Συμμετείχε σε ομάδες Σύγχρονου χορού και Flamenco.

Το 2018 χόρεψε σύγχρονο χορό με ΑΜΕΑ και επιθυμία της είναι να φτιάξει τη δική της ομάδα χορού. Αποφοίτησε από τη δραματική σχολή του «Ωδείου Αθηνών» και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλεοπτικές σειρές.

Σε συνέντευξή της πριν από λίγα χρόνια είχε περιγράψει για τη συμμετοχή της στην εκπομπή “3,2,1 ANT1” ότι τότε ήταν μία «Χρυσή Εποχή», καθώς μπορούσε κάποιος να ζήσει από την τηλεόραση, κάνοντας ακόμη και μόνο guest.

Δεν ασχολήθηκε ωστόσο περαιτέρω με την τηλεόραση, γιατί ήθελε να ασχοληθεί εξολοκλήρου με το χορό.

“Ήμουν σαν περίπτερο, 18 κιλά είχα πάρει. Μόλις έβαλαν τον Ανδρέα στην αγκαλιά μου, έκλαψα αμέσως. Αν ήμουν σε πιο μικρή ηλικία, θα έκανα και 2 και 3 και 4 παιδιά. Τις πρώτες ημέρες με το παιδί στο σπίτι δεν πέρασα ήρεμα, γιατί ήμουν μόνη μου” δήλωσε στο LoveIt.

“Δεν είχα τον σύντροφό μου κοντά μου. Έπρεπε λόγω οικονομικής κρίσης να βρίσκεται εκτός Ελλάδος” συμπλήρωσε.

“Αν κάνω ένα flashback,δεν μου φέρθηκε η ζωή όπως μου αξίζει, γιατί είμαι καλό παιδί. Όταν έφυγε ο πατέρας του γιου μου, προσπάθησα να είμαι δυνατή, δεν ήθελα με τίποτα να λυγίσω” περιέγραψε.

Οι 16 διαγωνιζόμενοι του Dancing with the Stars που θα χορεύουν μπροστά στην κριτική επιτροπή ανακοινώθηκαν και είναι οι εξής:

1. Βικτώρια Χίσλοπ

2. Τάσος Παλατζίδης

3. Μπέσυ Αργυράκη

4. Σταύρος Βαρθαλίτης

5. Έλενα Τσαγκρινού

6. Βασιλική Μιλλούση

7. Δημήτρης Κοκονίδης

8. Έντουαρντ Στεργίου

8. Γιάννης Δρυμωνάκος

10. Ρεγγίνα Μακέδου

11. Τζώρτζια Γεωργίου

12. Dominik Stars

13. Χριστίνα Βραχάλη

14. Πάνος Γιαννακόπουλος

15. Μαριάννα Γεωργαντή

16. Λευτέρης Μητσόπουλος

Τα ζευγάρια του Dancing with the Stars χορεύουν σε ένα υπέροχο πλατό, με φαντασμαγορικά κοστούμια και γραφικά, για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορός, συναίσθημα, εντυπωσιακές χορογραφίες, ένταση, αγάπη, συγκίνηση, διασκέδαση, εκτόνωση, όραμα!

Οι 16 Έλληνες celebrities με παρτενέρ επαγγελματίες χορευτές, θα διαγωνίζονται κάθε εβδομάδα σε μια διαφορετική χορογραφία. Και οι 16 είναι υπέροχοι και θα βάλουν τα δυνατά τους για να μαγνητίσουν και να εμπνεύσουν με τη χάρη και τη φινέτσα τους την κριτική επιτροπή και το τηλεοπτικό κοινό.

Η κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars αποτελείται από τέσσερα νέα τηλεοπτικά πρόσωπα, που διαθέτουν πολύχρονη καλλιτεχνική πορεία. Θα σχολιάζουν, θα συμβουλεύουν, θα εντοπίζουν αστοχίες και θα επικροτούν τις προσπάθειες των διαγωνιζομένων, δημιουργικά, με μοναδικό κριτήριο την αγάπη τους για την τέχνη του χορού.