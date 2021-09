La Casa de Papel: Σήμερα η πρεμιέρα της 5ης σεζόν στο Netflix – Τι θα δούμε

H δημοφιλής σειρά «La Casa de Papel» επιστρέφει σήμερα. «Αυτό που ξεκίνησε ως ληστεία, θα τελειώσει με πόλεμο» προϊδεάζει το Netflix.

Οι φανατικοί της σειράς θα μπορούν από σήμερα να απολαύσουν τα πέντε, ολοκαίνουργια επεισόδια του «La Casa de Papel» ή αλλιώς το Volume I της τελευταίας σεζόν της «Τέλειας Ληστείας». Στο ελληνικό Netflix τα επεισόδια αναμένεται να κυκλοφορήσουν από το πρωί.

Στο επίσημο τρέιλερ του «La Casa de Papel Part 5, Volume 1» βλέπουμε τον Καθηγητή να βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλυσοδεμένος και αιχμάλωτος της Αλίσια. Την ίδια στιγμή, ο στρατός ετοιμάζεται να εισβάλει μέσα στην ισπανική τράπεζα που βρίσκεται αμπαρωμένη η συμμορία.

Η επίσημη σύνοψης της 5ης σεζόν του La Casa De Papel γράφει: «Η συμμορία είναι κλεισμένη στην Τράπεζα της Ισπανίας για πάνω από 100 ώρες. Κατάφεραν να διασώσουν την Λισαβόνα αλλά τα δύσκολα τώρα ξεκινούν καθώς έχασαν έναν δικό τους.

Ο Καθηγητής συλλαμβάνεται από την Σιέρρα και για πρώτη φορά, δεν έχει κάποιο σχέδιο απόδρασης.

La Casa de Papel / Money Heist Part 5 Vol 1 premieres in 12 hours!

Here’s a recap of where we left off. pic.twitter.com/5lfCbSIsST

— Netflix (@netflix) September 2, 2021