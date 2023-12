Κρις Κουόμο: Χαμός για τη συνέντευξη που πήρε από TikToker με σύνδρομο Τουρέτ – Ξέσπασε σε γέλια on air

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη συνέντευξη που πήρε ο Κρις Κουόμο (Chris Cuomo) από μία δημοφιλή TikToker η οποία πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ.

Η 21χρονη Baylen Dupree, που χρησιμοποιεί το κανάλι της στο TikTok για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τo συγκεκριμένο σύνδρομο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορα κινητικά και φωνητικά τικ, ήταν καλεσμένη του γνωστού παρουσιαστή σε μια συνέντευξη που μάλλον δεν… πέτυχε και δεν θα θέλει να την θυμάται.

Ο παρουσιαστής του «Cuomo» στο NewsNation που είναι γενικά σοβαρός και τυπικός, ξέσπασε σε γέλια πολλές φορές κατά τη διάρκεια της τετράλεπτης συνομιλίας, καθώς άκουγε την Baylen Dupree— η οποία έχει 9 εκατομμύρια ακολούθους — να εκτοξεύει ακούσια βωμολοχίες ενώ του εξηγούσε τις καθημερινές μάχες που δίνει με τα τικ της. Μεταξύ άλλων περιέγραφε την οργή που εκφράζουν κάποιοι απέναντι σε εκείνη και τους δικούς της ανθρώπους, επειδή πιστεύουν ότι «προσποιείται».

Οι φράσεις που έλεγε όπως «άντε γ… Κρις», «χοντρο@@@@» και το υψωμένο μεσαίο δάχτυλό της μπροστά στην κάμερα προκάλεσαν αμηχανία στον παρουσιαστή.

Λόγω των έντονων τικ κάποια στιγμή το πρόσωπό της στράβωσε και άρχισε να κουνάει τα χέρια της καθώς έβριζε, με αποτέλεσμα ο Κουόμο να ξεσπάσει σε γέλια, κρύβοντας μάλιστα το πρόσωπό του με τα χέρια του.

Γρήγορα ωστόσο ανέκτησε τον αυτοέλεγχό του, ακούγοντας την Baylen Dupree να περιγράφει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει πλέον εξαιτίας της φήμης που έχει αποκτήσει μέσω των socia media και της δυσπιστίας των ανθρώπων απέναντί της.

Μεταξύ άλλων είπε ότι λαμβάνει σχόλια από «κακούς ανθρώπους» που της λένε ότι οι γονείς της «άξιζαν να πεθάνουν σε τροχαίο ατύχημα επειδή προσποιούμαι».

«Έπρεπε να καλέσω την αστυνομία στο σπίτι μου γιατί κάποιοι άνθρωποι δημοσιοποίησαν την διεύθυνσή μου και είπαν ότι θα έρθουν να πυρπολήσουν το σπίτι μου. Είναι τρελό», είπε η Baylen Dupree καθώς ο Κουόμο κουνούσε το κεφάλι του σε ένδειξη αποδοκιμασίας.

Το σύνδρομο Tourette επηρεάζει έως και 1,4 εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

NEW: Chris Cuomo can’t hold in his laughter while interviewing a girl with Tourette syndrome who tells him to “f*** off.”

“Go f*** yourself, Chris a** bunny, old biscuit fat a**,” she said during the interview which caused Cuomo to laugh.

“I obviously go to the gym and I wear… pic.twitter.com/2kSnj8Xm8u

