Aυτοδημιούργητη εκατομμυριούχος αποκαλύπτει: «Αυτό είναι το Νο1 πράγμα που έκανα για να χτίσω την περιουσία μου»

Στα 43 χρόνια της είναι πλέον εκατομμυριούχος. Ο λόγος για την Farnoosh Torabi η οποία παρουσιάζει το βραβευμένο podcast «So Money. Είναι συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: «Α Healthy State of Panic: Follow Your Fears to Build Wealth, Crush Your Career, and Win at Life».

Η 43χρονη, που έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά μοιράζεται σε άρθρο της το ένα σημαντικό πράγμα που έκανε και την οδήγησε να φτιάξει την περιουσία της.

Το άρθρο της Farnoosh Torabi:

«Το 2016, ήμουν 36 ετών και είχα καταφέρει να χτίσω μια επιτυχημένη καριέρα ως οικονομική συγγραφέας, podcaster, τηλεοπτική παρουσιάστρια και ομιλήτρια. Αλλά φαινόταν ότι πολλοί από τους συναδέλφους μου είχαν χτυπήσει φλέβα χρυσού αφού δημιούργησαν διαδικτυακά μαθήματα για τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα.

Υπήρχαν ακόμη και δημοφιλή μαθήματα για το πώς να ‘’χτίσετε’’ τέτοια μαθήματα. Μερικά είχαν τιμή έως και 2.000 δολάρια. Είχα και εγώ πολύτιμες συμβουλές να μοιραστώ. Έχασα μια προφανή οικονομική ευκαιρία; Άρχισα να παλεύω με κάποιον αγωνιώδη FOMO, δηλαδή Fear of Missing Out (φόβο μήπως χάνω κάτι).

Αρχικά, ο FOMO μου με έστειλε σε έναν δαπανηρό λάκκο. Αγόρασα διευθύνσεις ιστοτόπων, προσέλαβα ακριβούς «ειδικούς» στο μάρκετινγκ. Αλλά μετά από πολλούς μήνες, τα παράτησα. Απλώς δεν μπορούσα να το απολαύσω. Επίσης, δεν ήθελα να είμαι υπεύθυνη για μια ομάδα εργολάβων που θα με βοηθούσαν να εκτελέσω το σχέδιο.

Αλλά ο FOMO μου δεν έφυγε. Όπως γράφω στο νέο μου βιβλίο, «A Healthy State of Panic», όταν ο φόβος εμφανίζεται σε ένα σταυροδρόμι στην καριέρα και την οικονομική σας ζωή, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε τον FOMO σας. Μην τον αφήσετε να σας παρασύρει.

Αυτό που με έκανε εκατομμυριούχο σήμερα ήταν ότι άκουσα τον φόβο και ανακάλυψα τι μπορεί να λέει για κάτι που εκτιμώ και θέλω να προστατεύσω.

Πώς να μην αφήσετε τον FOMO να σας εξουσιάσει

Ο FOMO είναι ένα φυσικό φαινόμενο και είναι στο DNA μας να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους. Αλλά μπορεί να προκαλέσει μια νοοτροπία αγέλης όπου ακολουθούμε τυφλά τις τάσεις της μόδας.

Όταν φτάσει ο FOMO, είναι καλύτερα να αναρωτηθείτε: «Τι είναι αυτό [συμπληρώστε την τάση που είναι της μόδας] που τραβάει την προσοχή μου και απελευθερώνει αυτόν τον φόβο ότι κάτι χάνω;»

Με τράβηξε η μόδα των μαθημάτων γιατί φαινόταν ότι ήταν ένας έξυπνος τρόπος να απευθυνθείς απευθείας στους καταναλωτές και να κερδίσεις σημαντικά χρήματα. Η επιχείρησή μου ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστική μέχρι εκείνο το σημείο. Θα λάμβανα ένα αίτημα να μιλήσω σε μια εκδήλωση και θα το δεχόμουν. Θα λάμβανα κλήση ότι μία εταιρεία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί μαζί μου και θα δημιουργούσα μια πρόταση.

Αλλά αυτό φαινόταν σαν μια ευάλωτη επιχειρηματική στρατηγική. Ο φόβος μου στην πραγματικότητα μου έλεγε ότι ήθελα να βελτιστοποιήσω καλύτερα τον χρόνο και τα έσοδά μου. Ήθελα να πάω κατευθείαν στο κοινό μου και να αποφασίσω τον ρυθμό, το πρόγραμμα και την προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο έβγαλα χρήματα. Μερικές φορές ο FOMO θέλει να βρούμε τον δικό μας δρόμο — όχι να πατήσουμε αντιγραφή και επικόλληση.

Πώς ο FOMO μου με βοήθησε να γίνω εκατομμυριούχος

Αυτή η ενδοσκόπηση ενέπνευσε τελικά μια μεγάλη ιδέα που οδήγησε την επιχείρησή μου να αυξηθεί σε επταψήφιο αριθμό. Η απάντηση φιλικά εργαστήρια υπερεστιασμένα στα άτομα στα οποία μοιραζόμουν τα μυστικά μου για τις εκδόσεις και το χτίσιμο μίας προσωπικής επωνυμίας μάρκας.

Κράτησα αυτές τις εκδηλώσεις για περιορισμένο αριθμό προσκεκλημένων, το αντίθετο ενός διαδικτυακού μαθήματος που βασιζόταν στην ανάγκη κλιμάκωσης. Αλλά αποδεικνύεται ότι το κοινό λαχταρούσε την εμπλοκή στην πραγματική ζωή. Οι εκδηλώσεις μου γέμισαν γρήγορα.

Και ήταν περισσότερο σύμφωνο με τις ικανότητές μου ως παραγωγού, σκηνοθέτιδας, δασκάλας και παρουσιάστριας. Τα περιθώρια κέρδους μου ήταν επίσης καλύτερα από το να φτιάξω ένα μάθημα.

Οι άνθρωποι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν τέσσερις έως πέντε φορές περισσότερο από ό,τι θα πλήρωναν στο διαδίκτυο, και κάλυψα τις εκδηλώσεις κυρίως από στόμα σε στόμα. Δεν χρειάστηκε να ξοδέψω χιλιάδες σε διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Τα εισιτήρια για τις εκδηλώσεις μου έφτασαν τα 12.000 δολάρια ανά θέση.

Το συμπέρασμα είναι το εξής: Ο φόβος ότι κάτι χάνουμε μπορεί αρχικά να φαίνεται ότι σηματοδοτεί πως πρέπει να ακολουθήσουμε την αγέλη και να μιμηθούμε αυτό που κάνουν τα κουλ παιδιά.

Η καλύτερη συμβουλή μου είναι να προσπαθήσετε να καταλάβετε τι θέλει πραγματικά να επιτύχετε ο FOMO σας. Ποιο είναι το συναίσθημα που φοβάσαι να χάσεις; Όταν κάνετε κάποιες αιχμηρές ερωτήσεις, μπορεί να ανακαλύψετε έναν πιο ικανοποιητικό και ευθυγραμμισμένο δρόμο προς την επιτυχία».