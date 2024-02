Just the 2 of Us: Ζευγάρι από τους «Δυο Ξένους» ενώνεται ξανά έπειτα από χρόνια στο μουσικό σόου

Υπό άκρα μυστικότητα κλείνονται φέτος τα ζευγάρια ενώ μέχρι τελευταία στιγμή αναμένονται ανατροπές.

Της Νάντιας Ρηγάτου

Το τρέιλερ του “Just the 2 of us” παίζει ήδη στον αέρα και το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου στις 20:00 στον Alpha αναμένεται η επιστροφή του λαμπερού σόου.

Στόχος της παραγωγής είναι τα ζευγάρια που θα εμφανιστούν στη σκηνή να αποτελούνται από πρόσωπα που αγαπά το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα κλείστηκε και το τελευταίο ζευγάρι που θα λάβει μέρος ενώ οι εκπλήξεις αναμένονται πολλές στους συνδυασμούς που θα δούμε επί σκηνής.

Ένα από τα ζευγάρια που συμφώνησαν τις προηγούμενες μέρες το έχουμε δει στο παρελθόν στο πετυχημένο σήριαλ «Δυο ξένοι». Πρόκειται για την ηθοποιό Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον τραγουδιστή Χρίστο Αντωνιάδη.

Οι δυο τους είχαν υποδυθεί στην τηλεοπτική σειρά του Mega το παράνομο ζευγάρι κάτι που είχε πυροδοτήσει τότε φήμες ότι ήταν ζευγάρι και στη ζωή, γεγονός που δεν ίσχυε όπως αποκάλυψαν μεταγενέστερα σε συνεντεύξεις τους.

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είχε δεχθεί και πέρσι πρόταση να συμμετέχει στο “Just the two of us” αλλά οι θεατρικές της υποχρεώσεις δεν της το επέτρεψαν.

Φέτος μιας και δεν κάνει θέατρο αποδέχθηκε την πρόταση της παραγωγής και αναμένουμε να δούμε το ταλέντο της και στο τραγούδι.