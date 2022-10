J2US: Στην πρεμιέρα του σόου ο Βασίλης Καρράς

Λίγες ημέρες έμειναν έως την πρεμιέρα του J2US και στον «αέρα» βγήκε τρέιλερ που αποκαλύπτει πως το «παρών» στο μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης θα δώσει ο Βασίλης Καρράς.

«Αυτό το Σάββατο στην πρεμιέρα του J2US ο μοναδικός Βασίλης Καρράς μας ξεσηκώνει με τις επιτυχίες του» ακούγεται να ανακοινώνεται στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε ο Alpha.

Υπενθυμίζεται πως το φαντασμαγορικό σόου κάνει πρεμιέρα το Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2022, στις 20:00.

Δείτε το τρέιλερ:

Ακολουθεί το δελτίο Τύπου του τηλεοπτικού σταθμού:

«Το μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα και μία από τις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς αποκαλύπτεται: Ο μοναδικός Βασίλης Καρράς θα είναι εκεί!

Η αγωνία χτυπάει κόκκινο για όσες επιπλέον εκπλήξεις μας επιφυλάσσει το «Just the 2 of Us» και ο απόλυτος showman Νίκος Κοκλώνης:

Αναπάντεχα ζευγάρια αποκαλύπτονται στην πρεμιέρα και βάζουν φωτιά στην εντυπωσιακή – διεθνών προδιαγραφών – μουσική σκηνή!

Ο τέταρτος κριτής παίρνει την θέση του δίπλα στην Βίκυ Σταυροπούλου, την Δέσποινα Βανδή, και τον Σταμάτη Φασουλή!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι από το Σάββατο 8 Οκτωβρίου η διασκέδαση έχει όνομα: «Just the 2 of Us».