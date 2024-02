J2US: Οι αποκαλύψεις του Νίκου Κοκλώνη για την πρεμιέρα του show – «Μέχρι τελευταία στιγμή άλλαζα τα ζευγάρια»

Μία ανάσα πριν από την μεγάλη πρεμιέρα του πιο φαντασμαγορικού τηλεοπτικού party, του Just the 2 of Us, η εκπομπή Super Κατερίνα υποδέχθηκε τον λαμπερό οικοδεσπότη του show, Νίκο Κοκλώνη.

O αγαπημένος παρουσιαστής και showman, προχώρησε σε αποκαλύψεις σχετικά με το τι θα απολαύσουμε αύριο το βράδυ, στις 20:00, στην πρεμιέρα του J2US.

Το πρώτο στοιχείο που έδωσε είναι ότι θα τιμήσει με τον δικό του τρόπο τον εκλιπόντα Βασίλη Καρρά: «Είμαι συγκινημένος γιατί αύριο θα έχω μαζί μου με τον τρόπο που μπορώ να τον έχω, τον φίλο μου και το γούρι μου, τον Βασίλη Καρρά. Θα είναι ο μαέστρος του και η ορχήστρα του με μία έκπληξη. Θα τραγουδήσουμε αγαπημένα του τραγούδια. Αύριο αυτό που θα λείψει θα είναι η παρουσία του αλλά θα τον έχουμε με τον δικό μας τρόπο εκεί».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιστροφή της Άντζελας Δημητρίου στο J2US ενώ αποκάλυψε ότι δεν θα έχουμε αποχώρηση στην πρεμιέρα του show: «Έχω τη θεάρα Άντζελα ξανά μαζί μου. Έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες που θα δείτε αύριο. Μέχρι τελευταία στιγμή άλλαζα τα ζευγάρια. Αύριο δεν θα έχουμε αποχώρηση».

H εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου επεφύλασσε όχι μία, όχι δύο, αλλά τέσσερις εκπλήξεις στον Νίκο Κοκλώνη! Η Δέσποινα Βανδή, η Σίσσυ Χρηστίδου και η Κατερίνα Ζαρίφη μίλησαν τηλεφωνικά για τον παρουσιαστή με τα καλύτερα λόγια ενώ στο πλατό ήρθε και το βαφτιστήρι του, το «γούρι» του όπως το χαρακτηρίζει, η μικρή Μαρία.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Νίκου Κοκλώνη



Το μεγαλύτερο party της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει αύριο, Σάββατο στις 20:00 στον Alpha με μία λαμπερή πρεμιέρα γεμάτη εκπλήξεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις!