J2US: Ο Σταμάτης Φασουλής έφυγε, ο Διονύσης Σχοινάς ήρθε

To απόλυτο disco party έρχεται στις 21:00 στον Alpha!

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, μπαίνει σε disco διάθεση κι έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα λαμπερό disco party που θα αφήσει εποχή.

Στη σκηνή του J2US θα απολαύσουμε την εκρηκτική performer Josephine, που θα μας ξεσηκώσει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, μετά και την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου της single “Νούμερο 1 καθώς και τον ταλαντούχο Νικηφόρο, που θα μας παρασύρει στους ρυθμούς του, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια.

Στο 15ο live, τα 7 ανατρεπτικά ζευγάρια του J2US θα ερμηνεύσουν disco τραγούδια, διεκδικώντας το εισιτήριο για τον ημιτελικό του show ενώ η παρουσία του Διονύση Σχοινά στην κριτική επιτροπή, στη θέση του Σταμάτη Φασουλή που θα απουσιάζει, θα δώσει μία διαφορετική νότα στο live.

Η τελική απόφαση για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«I’m So Excited»

Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Blinding Lights»

Γαλάτεια Βασιλειάδη – Γιώργος Παπαδόπουλος

«Και Καλύτερα»

Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Ανισόπεδη Ντίσκο»

Μανώλης Κλωνάρης – Ζωή Παπαδοπούλου

«Μπανάκι Μανάκι»

Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Disco Girl»

Στάθης Σχίζας – Μαλού

«Εσένα Θέλω Μόνο (Cuba)»

Δείτε εδώ το trailer: