Ίλον Μασκ για το «The Rings of Power»: Ο Τόλκιν θα γυρνάει στον τάφο του

Τα δύο πρώτα επεισόδια της πολυαναμενόμενης prequel σειράς του «The Lord of the Rings» (Άρχοντα των Δαχτυλιδιών), «The Rings of Power», κυκλοφόρησαν την περασμένη Παρασκευή, διχάζοντας τους φαν του φανταστικού κόσμου που δημιούργησε ο J.R.R.Tolkien.

Η νέα σειρά της streaming υπηρεσίας της Amazon είναι στα πρώτα trends τις τελευταίες ημέρες στα social media και ο Ίλον Μασκ θέλησε να πάρει θέση και πιθανότατα να «αναζωπυρώσει» την κόντρα με τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX «έκραξε» με το γάντι την prequel σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. «Ο Τόλκιν θα γυρνάει στον τάφο του» έγραψε αρχικά ο Μασκ και συνέχισε με δεύτερο tweet: «Σχεδόν κάθε αρσενικός χαρακτήρας μέχρι τώρα είναι είτε δειλός, είτε βλάκας ή και τα δύο. Μόνο η Galadriel είναι γενναία, έξυπνη και καλή».

Almost every male character so far is a coward, a jerk or both. Only Galadriel is brave, smart and nice.

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022