Η μεγάλη δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 και της Marc στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου – Απόψε στις 18:45

Απόψε, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Α’ μέρος της νέας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ποια είναι τα πιο καυτά προβλήματα, που απασχολούν την κοινωνία;

Πώς κρίνουν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο και ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς πολιτικοί;

Ποιο κόμμα θα ψήφιζαν, εάν τώρα είχαμε εκλογές;

Ποιο πρόσωπο πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ηγηθεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς;

Ποιοι βλέπουν θετικά και ποιοι αρνητικά, το ενδεχόμενο νέων κομμάτων;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.