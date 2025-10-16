HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εισβάλλει στη σειρά και απειλεί να βάλει λουκέτο στο ξενοδοχείο

Η εφορία αρχαιοτήτων απειλεί το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, απόψε στις 21:00.

Η μυστική αποστολή του Χάρι αποκαλύπτεται όταν ο Φίλιππος με τη Ντίνα ανακαλύπτουν πως σκοπός του είναι να «κλέψει» το ξενοδοχείο από την Ελβίρα. Την ίδια ώρα η Πελαγία Κόρακα, έπειτα από παρέμβαση του Παντελή, σπεύδει να βάλει λουκέτο στο HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 8ο – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Α) (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ελβίρα, αλλά η όλη κατάσταση εξελίσσεται σε φιάσκο εξαιτίας της Ντίνας που άθελά της κάνει την Ελβίρα να του δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Παντελής έχει μια σατανική ιδέα να χρησιμοποιήσει τα «έργα» του Ηλία από το εργαστήρι αγγειοπλαστικής για να διακόψει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA, επιστρατεύοντας τη γνωριμία του με την Πελαγία Κόρακα, Έφορο Αρχαιοτήτων.

Κι ενώ το ξενοδοχείο κινδυνεύει από τις δόλιες ενέργειες του Παντελή, ο Θεμιστοκλής συνασπίζεται με τον Γιάννη για να αποδείξει στη Νούλη την καλλιτεχνική του φύση. Μόνο που εκείνη είναι απασχολημένη με τον μονόλογο της Εκάβης που πρέπει να ερμηνεύσει για τοπικό θίασο.

Εντωμεταξύ, ο Χάρι αναγκάζεται να φύγει εκτάκτως για την Αγγλία ώστε να κερδίσει χρόνο υπέρ του ξενοδοχείου, καθώς δεν θέλει πια να συνεχίσει το σχέδιο της Raptor.

Ο Φίλιππος όμως μαθαίνει τι σημαίνει ο οικονομικός όρος ‘buy skip and flip’, και μαζί με την Ντίνα ανακαλύπτουν ότι η βασική δουλειά του Χάρι είναι η εξαγορά και διάλυση εταιρειών.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δείτε το trailer της σειράς: