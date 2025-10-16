HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εισβάλλει στη σειρά και απειλεί να βάλει λουκέτο στο ξενοδοχείο

Νάντια Ρηγάτου

Media

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου εισβάλλει στη σειρά και απειλεί να βάλει λουκέτο στο ξενοδοχείο

Η εφορία αρχαιοτήτων απειλεί το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, απόψε στις 21:00.

Η μυστική αποστολή του Χάρι αποκαλύπτεται όταν ο Φίλιππος με τη Ντίνα ανακαλύπτουν πως σκοπός του είναι να «κλέψει» το ξενοδοχείο από την Ελβίρα. Την ίδια ώρα η Πελαγία Κόρακα, έπειτα από παρέμβαση του Παντελή, σπεύδει να βάλει λουκέτο στο HOTΕΛ ΕΛVIRA.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο του HOTΕΛ ΕΛVIRA;

Επεισόδιο 8ο – «Πόλεμος Πάντων Πατήρ» (Α) (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου)

Ο Χάρι κάνει ερωτική εξομολόγηση στην Ελβίρα, αλλά η όλη κατάσταση εξελίσσεται σε φιάσκο εξαιτίας της Ντίνας που άθελά της κάνει την Ελβίρα να του δημιουργήσει λάθος εντυπώσεις.

Την ίδια στιγμή, ο Παντελής έχει μια σατανική ιδέα να χρησιμοποιήσει τα «έργα» του Ηλία από το εργαστήρι αγγειοπλαστικής για να διακόψει τη λειτουργία του HOTΕΛ ΕΛVIRA, επιστρατεύοντας τη γνωριμία του με την Πελαγία Κόρακα, Έφορο Αρχαιοτήτων.

Κι ενώ το ξενοδοχείο κινδυνεύει από τις δόλιες ενέργειες του Παντελή, ο Θεμιστοκλής συνασπίζεται με τον Γιάννη για να αποδείξει στη Νούλη την καλλιτεχνική του φύση. Μόνο που εκείνη είναι απασχολημένη με τον μονόλογο της Εκάβης που πρέπει να ερμηνεύσει για τοπικό θίασο.

Εντωμεταξύ, ο Χάρι αναγκάζεται να φύγει εκτάκτως για την Αγγλία ώστε να κερδίσει χρόνο υπέρ του ξενοδοχείου, καθώς δεν θέλει πια να συνεχίσει το σχέδιο της Raptor.

Ο Φίλιππος όμως μαθαίνει τι σημαίνει ο οικονομικός όρος ‘buy skip and flip’, και μαζί με την Ντίνα ανακαλύπτουν ότι η βασική δουλειά του Χάρι είναι η εξαγορά και διάλυση εταιρειών.

Γκεστ επεισοδίου: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δείτε το trailer της σειράς:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID-19: Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν-Η λοίμωξη συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους

8 σημάδια ότι είστε πιο ευτυχισμένοι από το 90% των ανθρώπων, κι ας μην το πιστεύετε

Fitch: Γιατί ο οίκος δίνει “σήμα “για νέα αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας

Οικόπεδα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Δικαιοσύνης – Τι αναφέρει

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Εταιρεία κυκλοφόρησε μη αλκοολούχο κρασί για κατοικίδια – Τα πρωτότυπα ονόματα των ποικιλιών
περισσότερα
21:42 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας – Γιάννης Τσορτέκης: «Ο Κλεάνθης θα βοηθήσει τη Χλόη και την κόρη της»

Ο Γιάννης Τσορτέκης, ο αγαπητός Κλεάνθης του «Άγιου έρωτα», μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου σ...
20:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Η Χλόη ένα βήμα πριν γνωρίσει την κόρη της

Ο πατήρ Νικόλαος ανακοινώνει στη Χλόη το σχέδιο του για να γνωρίσει την κόρη της, κι εκείνη απ...
19:40 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

“Να μ’ αγαπάς” – Η σχέση της Ζωής με τα δίδυμα παιδιά της αλλάζει

Η Σοφία αναζητά μια ευκαιρία με τον Άγγελο στο νέο επεισόδιο της σειράς “Να μ’ αγα...
18:14 , Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025

Grand Hotel: Αλίκη και Άρης παγιδεύονται σε έναν θανάσιμο κίνδυνο

Ένα καθηλωτικό νέο επεισόδιο της σειράς “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στο...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης