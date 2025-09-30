Grand Hotel: Ο Άρης είναι έτοιμος να καταδώσει τον δολοφόνο του Πέτρου στην αστυνομία

Ένα συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειρας “Grand Hotel” έρχεται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα, όμως η Κυβέλη βρίσκει έναν τρόπο να την προστατέψει και προτείνει στον Ρήγα μια συμφωνία.

Ο Άρης διαβάζει ένα γράμμα που του αποκαλύπτει ποιος είναι ο δολοφόνος του Πέτρου και είναι έτοιμος να συγκρουστεί μαζί του και να τον καταδώσει στην αστυνομία…

Ο Χαραλάμπης αποφασίζει να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές και ακούει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από την Θεώνη.

Ο Χρόνης, έξαλλος κι απογοητευμένος, ζητά εξηγήσεις από τον Βαγγέλη για το ψέμα που του είπε, την ίδια στιγμή που η Αλίκη, κάτω απ’ το βάρος της απώλειας και των τύψεων, καταρρέει στην αγκαλιά του Άρη ζητώντας τη βοήθειά του… 

