Eurovision 2022: Χαμός στο Twitter για την “εκρηκτική” εμφάνιση των Maneskin – “Πού ψηφίζουμε για να βγουν ξανά νικητές;”

Οι Maneskin επέστρεψαν στη σκηνή της Eurovision και προκάλεσαν “σεισμό”. Μπορεί τη νίκη να διεκδικούσαν 25 χώρες, όμως το κοινό περίμενε να απολαύσει τους περσινούς νικητές του διαγωνισμού.

Η παρουσία τους στη σκηνή της Eurovision έβαλε “φωτιά” στο Pala Olimpico και στα social media, με τους χρήστες να θέλουν να τους… ξαναψηφίσουν για νικητές. Eξάλλου, το συγκρότημα συνεχίζει να σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Το νέο single τους Supermodel κυκλοφόρησε το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαΐου, όμως το συγκρότημα το ερμήνευσε για πρώτη φορά, την ημέρα του τελικού της Eurovision, στη σκηνή του κατάμεστου Pala Olimpico στο Τορίνο.

🎥 | Måneskin on stage at Eurovision Song Contest 2022 in Turin, Italy w/ ‘SUPERMODEL’. ⭐️ 1/2#ESC2022 #Eurovision pic.twitter.com/97RFXV89Gu — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) May 14, 2022

🎥 | Måneskin on stage at Eurovision Song Contest 2022 in Turin, Italy w/ ‘SUPERMODEL’. ⭐️ 2/2#ESC2022 #Eurovision pic.twitter.com/XYwRhGr7OP — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) May 14, 2022

Οι Maneskin με την εμφάνισή τους απέδειξαν πως τίποτα δεν μπορεί να τους… σταματήσει, ούτε καν ο τραυματισμός του Damiano David ο οποίος τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί με πατερίτσες και έτσι δεν μπορεί να τα “δώσει” όλα πάνω στη σκηνή.

Στη συνέντευξη που έδωσαν στη συνέχεια είπαν: “Να περνάτε καλά και να μην σκύβετε κοντά στο τραπέζι” (αναφερόμενος στο περσινό περιστατικό που ήθελε τον Νταμιάνο να κάνει χρήση ναρκωτικών, κάτι που αρνήθηκε το συγκρότημα).

Grandpa Damiano, stay safe on stage! 💝#EUROVISION pic.twitter.com/Cr1nAfPkA9 — Måneskin Official FanClub Media (@ManeskinFCMedia) May 14, 2022

Στο Twitter έγινε χαμός

Επιτέλους ο λόγος που όλοι βλέπουμε Eurovision σήμερααα #eurovisiongr — Maria Theodora (Taylor’s Version) (@mvelious) May 14, 2022

Θέλω να ψηφίσω Νταμιάνο. Τι εννοείς δε συμμετέχει φέτος στη Γιουροβίζιον; Δε με απασχολεί — Γιότζα (@yiotza) May 10, 2022