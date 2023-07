Εμίλια Κλαρκ: Τι απαντά σε όσους επικρίνουν την πράσινη οθόνη

Η πρωταγωνίστρια του «Secret Invasion» της Disney, Εμίλια Κλαρκ (Emilia Clarke) απαντάει σε όλους αυτούς, ακόμα και στους ηθοποιούς, που ισχυρίζονται ότι όσοι παίζουν μπροστά σε μία πράσινη οθόνη δεν κάνουν πραγματική υποκριτική.

Σε συνέντευξη που έδωσε στους «Los Angeles Times», η ηθοποιός, η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλές σειρές και ταινίες, που είχαν μέλη του καστ να κάνουν γυρίσματα μπροστά από μια πράσινη οθόνη, κατέθεσε την άποψή της.

«Αυτό που λένε είναι ότι οι ηθοποιοί που παίζουν μπροστά από μία πράσινη οθόνη δεν κάνουν υποκριτική», είπε η Κλαρκ. «Και τότε λες, “Λοιπόν, τότε γιατί ζητούν από όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς να το κάνουν και γιατί εκείνοι δέχοντια;”».

Σύμφωνα με την ηθοποιό αν αυτό δεν είναι «πραγματική» υποκριτική, τότε κορυφαίοι ηθοποιοί, όπως οι συμπρωταγωνιστές της στο Secret Invasion (Μυστική Εισβολή) της Disney, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον και Ολίβια Κόλμαν δεν θα έπαιρναν ρόλους σε έργα που χρησιμοποιούν πράσινες οθόνες.

