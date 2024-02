Death by Lightning: Η νέα δραματική σειρά του Netflix από τους δημιουργούς του Game of Thrones

Το Netflix ανακοίνωσε ότι το επόμενο μεγάλο project των δημιουργών του Game of Thrones, David Benioff και D.B. Weiss, θα έχει τίτλο «Death by Lightning» και θα αναφέρεται στη δολοφονία του 20ου προέδρου των ΗΠΑ, James Garfield.

Στην σειρά πρωταγωνιστούν ο Michael Shannon και ο Matthew Macfadyen. Ο Shannon θα υποδυθεί τον James Garfield και ο Macfadyen θα ενσαρκώσει τον δολοφόνο του, Charles Guiteau.

Το Netflix περιγράφει το «Death by Lightning» ως «μια δραματική σειρά που ζωντανεύει την επική και πιο παράξενη από τη φαντασία αληθινή ιστορία του James Garfield, του απρόθυμου 20ού προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και του μεγαλύτερου θαυμαστή του Charles Guiteau – του ανθρώπου που θα ερχόταν να τον σκοτώσει».

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «Destiny Of The Republic» της Candice Millard.

