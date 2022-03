Χαμός στον “αέρα” του BBC: Οι σειρήνες και η εντολή εκκένωσης

Στον τηλεοπτικό αέρα ήταν η πρωινή εκπομπή του BBC όταν σήμαναν σειρήνες και δόθηκε εντολή εκκένωσης.

O συναγερμός της φωτιάς ήχησε τη στιγμή που στον “αέρα” ήταν η εκπομπή BBC Breakfast. Ήταν 9.55 το πρωί. Οι παρουσιαστές φιλοξενούσαν τη νικήτρια του “The Apprentice”, Harpreet Kaur όταν ακούστηκε ο δυνατός ήχος,

Ο συναγερμός σταμάτησε και η παρουσιάστρια είπε “λοιπόν, μας διέκοψε-” αλλά δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Ακούστηκε η αυτοματοποιημένη εντολή εκκένωσης. “Προσοχή, προσοχή, παρακαλώ εκκενώστε τον χώρο από την πλησιέστερη έξοδο”. Τότε οι παρουσιαστές αντιλήφθηκαν την κατάσταση και απολογήθηκαν για τη διακοπή, συμμορφούμενοι στην εντολή εκκένωσης.

Οι δυο τους δέχθηκαν κριτική από χρήστες των social media γιατί καθυστέρησαν τόσο να αποχωρήσουν παρά το γεγονός ότι ηχούσε ο συναγερμός.

Ο αρμόδιος της εκπομπής σε ανάρτηση στο twitter ευχαρίστησε για τα μηνύματα των τηλεθεατών και διαβεβαίωσε ότι όλοι είναι ασφαλείς.

Thanks for all the messages about the fire alarm that interrupted the end of this morning’s programme.

Everyone is safe and is back in the building.

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 26, 2022