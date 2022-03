Κόλαση στη Λβιβ: Πυραυλική επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις – Τουλάχιστον πέντε τραυματίες

Πυραυλικές επιθέσεις πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, όπου τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε τραυματίες,

Δύο πύραυλοι έπληξαν τα περίχωρα της πόλης Λβιβ στη δυτική Ουκρανία το Σάββατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, έγινε γνωστό από τον περιφερειακό κυβερνήτη Μαξίμ Κοζίτσκι, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο λόγω της πρώτης επίθεσης, όπως όλα δείχνουν, εντός των ορίων της πόλης.

Ο δήμαρχος του Λβιβ δήλωσε πως ένας ακόμη πύραυλος έπληξε την πόλη στη δυτική Ουκρανία σήμερα, λίγο αφότου δύο πύραυλοι πλήξουν τα περίχωρά της.

BREAKING: Reports of Russian strikes in Lviv in the last few minutes. – @richardjensor pic.twitter.com/g1MGdlGION — Conflict News (@Conflicts) March 26, 2022

Ο δήμαρχος Αντρίγι Σαντόβιγι είπε πως σημειώθηκε μία ακόμη επιδρομή. «Ένας ακόμη πύραυλος έπληξε το Λβιβ», έκανε γνωστό σε μια διαδικτυακή ανάρτηση.

Δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με το ακριβές σημείο της επίθεσης. Είπε πως ο βομβαρδισμός κατέστρεψε υποδομές, όχι όμως πολυκατοικίες.

BREAKING: Communication tower near the city center of Lviv appears to have been bombed. Smoke can be seen rising just outside of downtown. #lviv #ukraine #UkraineWar pic.twitter.com/wt3EEJrBJP — Jeff Paul (@Jeff_Paul) March 26, 2022

Το Λβιβ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Πολωνία, είχε μέχρι στιγμής σχετικά γλυτώσει από τους βομβαρδισμούς και τις μάχες που έχουν ισοπεδώσει ουκρανικές πόλεις σε κοντινότερη απόσταση με τη Ρωσία, από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την εισβολή της στις 24 Φεβρουαρίου.

CNN’s Don Lemon reports from the scene of an air strike near Lviv, Ukraine, as fires burn in the aftermath of what Ukrainian officials say was a Russian attack https://t.co/VQSr4sJ4W0 pic.twitter.com/B0GdDfFQeq — CNN (@CNN) March 26, 2022

#Ukraine Lviv right now. Russian forces carried out missile strikes pic.twitter.com/ZR3AEX57TO — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 26, 2022

Όμως, οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σήμερα, αφότου δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν το απόγευμα.

«Σημειώθηκαν δύο βομβαρδισμοί εντός των ορίων της πόλης Λβιβ», είπε ο περιφερειακός κυβερνήτης λίγο μετά σε μια διαδικτυακή ανάρτηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, επικαλούμενος έναν πρώτο απολογισμό.

«Μείνετε στα καταφύγια! Μην βγαίνετε στους δρόμους!», συμπλήρωσε.

Three explosions were heard in Lviv. Details are to come. Recently, Ukraine criminalized publishing materials that give away locations of missile strikes, in order to avoid correcting fire of the Russians. Media & bloggers must wait for official information pic.twitter.com/ytmuqrHMes — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 26, 2022

Σε ανάρτηση στο twitter, ο δήμαρχος της Λβιβ Αντρίγι Σαντόβιγι έγραψε πως από τις επιδρομές δεν επλήγησαν πολυκατοικίες, αλλά υποδομές ενώ στις φλόγες τυλίχθηκε μια βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

⚡️⚡️ As a result of the new missile strikes on Lviv, significant damage was caused to infrastructure facilities. Residential buildings were not damaged.

The fires continue to be extinguished. The appropriate services are working on the ground. — Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 26, 2022

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του OPEN, στις 4.30 ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, σήμαναν σειρήνες ενώ περίοικοι ανέφεραν ότι ο στόχος της επίθεσης είναι μέσα στον αστικό ιστό, σε βιμοχανικό εργοστάσιο στην περιοχή.