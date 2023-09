Το Cash or Trash επιστρέφει με νέα επεισόδια στο πρόγραμμα του Star. H πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, στις 17.40.

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, για 3η σεζόν για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος! Αυτή η σεζόν θα είναι… συλλεκτική και θα σπάσει κάθε ρεκόρ, με ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα και πιο συναρπαστικά επεισόδια!

Καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή) στις 17:40 οι επίδοξοι, εκκεντρικοί, «αδίστακτοι» αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες, θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Αγοραστές οι: ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, η interion designer Ιόλη Χιώτινη, ο παλαιοπώλης Δημήτρης Δεμερτζής, ο concept maker Γεώργιος Καράμπελλας, ο επιχειρηματίας Θάνος Μαρίνης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η παλαιοπώλισσα Άντα Πανά και η αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου.

Νέες είσοδοι για φέτος ο επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Κοσκινάς και η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη.

Ρίτσαρντ Κοσκινάς

Έχει καταγωγή από την Ελλάδα, τη Βρετανία και την Ιρλανδία. Σπούδασε οικονομικά, είναι συλλέκτης, επιχειρηματίας και μεσίτης, με έδρα την Κέρκυρα. Το DNA του μυήθηκε νωρίς στη μαγεία των παλιών αντικειμένων, όταν σε ηλικία 7 ετών έκανε τις πρώτες του αγοραπωλησίες στην αγορά του Birmingham. Ο Ρίτσαρντ Κοσκινάς ανήκει στην ομάδα των νέων αγοραστών που έρχεται να κοντράρει, να διεκδικήσει αντικείμενα και… τα ηνία, από τους «παλιούς». Ό,τι έχει ρόδες κάνει τη φαντασία του να τρέχει. Ο Θάνος Μαρίνης και η Άντα Πανά θα νιώσουν το… «γκάζι» των προσφορών του. Ό,τι μπορεί να διακοσμήσει τους επιχειρηματικούς του χώρους, πρέπει να γίνει δικό του. Η Ιόλη Χιωτίνη και ο Γεώργιος Καράμπελλας θα μονομαχήσουν με τον «καινούργιο» για τα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα. Φέτος, το δωμάτιο αγοραστών στο Cash or Trash μυρίζει «μπαρούτι»!

Ειρήνη Πλευράκη

Αθηναία με ρίζες από την Κρήτη και τα Κύθηρα, σταδιοδρόμησε για πάνω από μια δεκαετία στον τομέα της φαρμακολογίας και της βιοτεχνολογίας. Η αγάπη για την τέχνη την ώθησε να ιδρύσει γκαλερί στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, οι σπουδές στην αδαμαντολογία την οδήγησαν να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, που ειδικεύεται στο εμπόριο κοσμημάτων και ρολογιών. Η Ειρήνη Πλευράκη είναι ο ορισμός της ήρεμης δύναμης στο Cash or Trash. Μια δύναμη που κινείται με πρωτοφανή στρατηγική και «αρπάζει» από τα χέρια των «παλιών», τα πιο συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, που νομίζουν ότι θα καταλήξουν στη συλλογή τους. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι ο μεγάλος της ανταγωνιστής, ως έτερος έμπορος κοσμημάτων. Είναι εκείνος που θα νιώσει τη δύναμη της «καινούργιας» και θα αναμετρηθεί μαζί της δίνοντας πολλά cash στις γενναιόδωρες προσφορές της!

Δείτε το τρέιλερ



Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα θα μπορούσατε να πάρετε για αυτό το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια σας πιάνει χώρο στην αποθήκη; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της μαμάς; Προς θεού, μην τα πετάξετε γιατί μπορεί να έχετε στην κατοχή σας κομμάτια μοναδικά, που μπορείτε να πουλήσετε και να πλουτίσετε! Που; Στο Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star για να σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα φέρνουν στην εκπομπή το αντικείμενο, που θέλουν να διαθέσουν προς πώληση. Ένα συλλεκτικό κομμάτι, ένα παράξενο αναμνηστικό άγνωστης προέλευσης και αξίας, κάτι πραγματικά σπάνιο, που ήρθε η ώρα να αξιοποιηθεί και να πάψει να πιάνει απλώς χώρο στη ντουλάπα! Ποια είναι η διαδικασία, μέσα από την οποία κάθε απλός άνθρωπος μπορεί να κερδίσει χρήματα από ένα σπάνιο αντικείμενο, που έχει στην κατοχή του και μπορεί απλά να σκονίζεται κάπου παραπεταμένο; Η διαδικασία του Cash or Trash ξεκινάει στο δωμάτιο εκτίμησης. Ο παίκτης μπαίνει στο χώρο με το αντικείμενο του και μαθαίνει χρήσιμες πληροφορίες για αυτό από τον εκτιμητή. Πρόκειται για τον ειδικό συνεργάτη της εκπομπής, με εμπειρία στο χώρο των εκτιμήσεων και γνώσεις σε ευρύ φάσμα αντικειμένων. Ο Θάνος Λούδος είναι ο εκτιμητής του «Cash or Trash». Στο τέλος της διαδικασίας, ο εκτιμητής καλείται να απαντήσει στην επίμαχη ερώτηση του παίκτη: «πόσο χρήματα αξίζει το αντικείμενο μου;» και να δώσει το τελικό ποσό της εκτίμησης. Πρόκειται για ένα Cash or Trash αντικείμενο; Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο δωμάτιο των αγοραστών. Εκεί ένα έξυπνο παζάρεμα, μπορεί να αποφέρει στον παίκτη ακόμη και τα υπερδιπλάσια του ποσού, που έχει δώσει ο εκτιμητής! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Ο παίκτης μπαίνει στο δωμάτιο με το αντικείμενο και αντικρίζει για πρώτη φορά τους αγοραστές. Κανείς τους δεν γνωρίζει και ταυτόχρονα απαγορεύεται να μάθει το ποσό εκτίμησης. Πρέπει να επιστρατεύσουν τις γνώσεις και το στρατηγικό τους ταλέντο για να ικανοποιήσουν το συλλεκτικό ενδιαφέρον τους!

Η δημοπρασία ξεκινάει αφού ρωτήσουν τον υποψήφιο παίκτη όλα όσα θέλουν να μάθουν για το αντικείμενο του – εκτός από την τιμή εκτίμησης! Στο τέλος της δημοπρασίας, όταν ακουστεί η υψηλότερη προσφορά, ο παίκτης πρέπει να αποφασίσει αν θα πουλήσει το αντικείμενο, για να εισπράξει τα μετρητά ή

αν θα παραμείνει στην κατοχή του, επειδή οι προσφορές δεν ικανοποιήσαν τις προσδοκίες του!

Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά – πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος

Δ/νση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτης

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions